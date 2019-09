Luca Carboni in concerto a Catanzaro: info e scaletta

Lo “Sputnik tour” di Luca Carboni sta arrivare a Catanzaro per l’ultima data di questa lunghissima tournée: dall’autunno 2018 il cantautore bolognese si è esibito prima sui palchi dei club, poi dei teatri e quest’estate nelle location all’aperto e nei festival di tutta Italia. Sabato 28 settembre terrà l’ultimo concerto a supporto del suo “Sputnik”, inaugurando il Festival d’Autunno al Teatro Politeama di Catanzaro. Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati allo show: biglietti, orari e scaletta del concerto.

Luca Carboni al Festival d’Autunno di Catanzaro: tutte le info sul concerto

Lo “Sputnik tour” ha portato Luca Carboni sui palchi di tutta Italia, in location e atmosfere sempre nuove e differenti: club e locali, teatri, festival estivi e venue all’aperto. I live a supporto del suo ultimo album “Sputnik”, uscito l’8 giugno 2018, hanno preso il via lo scorso autunno e quest’anno il cerchio si chiuderà con l’ultima data in programma sabato 28 settembre a Catanzaro, al Teatro Politeama, proprio in occasione del Festival d’Autunno. Il concerto di Luca Carboni sarà l’evento inaugurale della kermesse, che continuerà con appuntamenti culturali fino al mese di novembre. I biglietti per assistere al live del cantautore bolognese sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): loggione 22 euro, palco terzo piano 27 euro, palco secondo piano 32 euro, palco primo piano 37 euro, palco piano rialzato 42 euro, barcaccia 42 euro, platea 46 euro. L’orario di inizio dello show è previsto per le 21:00.

La possibile scaletta del concerto

I concerti dello “Sputnik tour”, arricchiti da spettacolari scenografie tra pianeti e satelliti, sono caratterizzati da un’atmosfera di festa che lascia spazio a momenti più intimi, con parti in acustico. Luca Carboni spazierà dai singoli del passato a quelli di oggi, tra hit e canzoni meno conosciute. In scaletta non potranno mancare le canzoni di “Sputnik”, suo ultimo disco uscito a giugno 2018, tra cui “Una grande festa”, “Io non voglio”, “Ogni cosa che tu guardi” e “Prima di partire”, brano recentemente ripubblicato in un’inedita versione in featuring con Giorgio Poi (co-autore del pezzo, prodotto da Dardust). Sicuramente presenti anche i grandi successi di Carboni, come “Mare mare”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Bologna è una regola”, “Luca lo stesso” e “L’amore che cos’è”. La scaletta seguita dal cantautore bolognese ha subito variazioni di data in data, ma come linea guida riportiamo le canzoni presentate nelle precedenti tappe dello “Sputnik tour”.