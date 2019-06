Luca Carboni, il nuovo singolo è "Prima di partire" con Giorgio Poi

Sarà un’estate ricca di lavoro per Luca Carboni che dopo aver partecipato al Mi Ami Festival di Milano continuerà il suo tour in giro per l’Italia. In vista di questa lunga avventura live, il cantautore bolognese pubblica anche il nuovo singolo “Prima di partire”, brano contenuto nell’album “Sputnik”. Il 14 giugno però sarà rilasciata una versione inedita della canzone che vede la collaborazione di Giorgio Poi e la produzione di Dardust. Luca Carboni e Giorgio Poi si sono anche esibiti sul palco del Mi Ami Festival e hanno eseguito proprio il nuovo singolo in anteprima per il pubblico presente. “Prima di partire” è la canzone che il cantautore ha scelto per l’estate 2019 ed è l’ennesimo singolo estratto da “Sputnik”, album uscito ormai un anno fa e che continua ad ottenere riscontro di pubblico e di critica.

L'album "Sputnik"

“Sputnik” è il diciannovesimo album di Luca Carboni ed è uscito l’8 giugno 2018. Composto da nove brani, ha avuto come singoli “Una grande festa”, “Io non voglio” e “Ogni cosa che tu guardi”, uscito a febbraio di quest’anno. Per questo progetto discografico il cantautore ha scelto di intraprendere una nuova strada escludendo chitarre e pianoforte e dando una forte impronta elettronica. «Nei due brani in cui sembra di sentire delle chitarre o sono campionate o è una chitarra synth. Il colore lo danno il canto e il testo: la parte vera è lì», queste le parole di Luca Carboni al momento della presentazione di “Sputnik”. La copertina dell’album è stata disegnata dal cantautore e lo raffigura astronauta, con dietro il satellite russo, la luna e altri oggetti. All’album hanno collaborato Federica Camba, Valerio Carboni, Daniele Coro, Christian Riganò, Alessandro Raina, Dario Faini, Calcutta, Gazzelle e Giorgio Poi.

Il tour estivo di Luca Carboni

Dopo un lungo tour iniziato lo scorso anno e proseguito in autunno e in inverno nei teatri, Luca Carboni ritorna live per una serie di date che proseguiranno fino alla fine dell’estate. Questo il calendario finora aggiornato:

15 GIUGNO BALVANO (PZ) CAMPO SPORTIVO

23 GIUGNO CAMPOBASSO PIAZZA DELLA PREFETTURA

29 GIUGNO MOLFETTA (BA) OUTLET VILLAGE

14 LUGLIO ARTENA (RM) PARCO DELLA MUSICA

18 LUGLIO MONDOVI’ (CN) MONDOVICINO OUTLET VILLAGE

20 LUGLIO PRATOVECCHIO STIA (AR) PIAZZA PAOLO UCCELLO (piano e voce)

21 LUGLIO VARALLO SESIA (VC) PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

25 LUGLIO VISCIANO (NA) PIAZZA LANCILLOTTI

16 AGOSTO MONOPOLI (BA) PIAZZA GRANDE

17 AGOSTO FRANCAVILLA (CH) PIAZZALE DELLA STAZIONE

18 AGOSTO PALMI (RC) PIAZZA I MAGGIO

25 AGOSTO LUCO DEI MARSI (AQ) PIAZZA UMBERTO I

27 AGOSTO MODENA FESTA UNITA’

31 AGOSTO AIELLO DEL FRIULI (UD) PALMANOVA OUTLET VILLAGE

8 SETTEMBRE MAZZARRONE (CT) PIAZZA DELLA CONCORDIA

Luca Carboni sarà accompagnato da Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Antonello D’Urso alle chitarre, con Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere. Da ottobre 2018 ad aprile 2019 lo “Sputnik Tour 2018-2019” ha permesso al cantautore di esibirsi in 27 tappe e in palcoscenici completamente differenti. Gli spettacoli sono andati in scena nei club, nei palazzetti e infine nei teatri.