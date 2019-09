Premio Bertoli 2019 a Modena, vince Ligabue

Se la aggiudica Luciano Ligabue la settima edizione del Premio Pierangelo Bertoli, dedicato al cantautore di Sassuolo scomparso 17 anni fa. Il riconoscimento, riservato ad artisti che abbiano inciso e pubblicato nella loro carriera almeno 15 album (Ligabue ne avrebbe 12 in studio all’attivo, ma la soglia dei 15 è superata grazie ai cinque dischi live e alle due raccolte), sarà consegnato nella serata del 18 ottobre al Teatro Storchi di Modena, serata che sarà condotta da Andrea Barbi. Il rocker di Correggio non sarà però l’unico premiato della serata. Statuette anche per la Pfm, cui verrà assegnato il Premio “Italia d’oro” ("In quasi 50 anni la band ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale e continua a rappresentare un punto di riferimento", questa la motivazione), Raphael Gualazzi, che riceverà la targa “A muso duro” ("Per la capacità di affrontare il percorso artistico in modo intellettualmente indipendente") ed Enrico Nigiotti, che alzerà il Premio “Per dirti t’amo” ("Ha saputo trattare nei suoi testi il tema dell'amore sul piano universale"). Nella serata del 18 ottobre sarà inoltre assegnato il Premio Nuovi Cantautori che, grazie alla partnership con Siae, consisterà in un riconoscimento in denaro di tremila euro, oltre alla partecipazione a manifestazioni di prestigio collaterali, anche televisive, che si svolgeranno in Italia nel 2020. I biglietti per la serata sono in vendita sul circuito Vivaticket, al sito di Emilia Romagna Teatro e presso la biglietteria del teatro Storchi. Prezzi: 28 euro Platea, 25 euro Palchi, 23 euro Balconata, 20 euro Prima Galleria, 15 euro Seconda Galleria.

Il Premio Pierangelo Bertoli

Nato a Sassuolo nel 2013 e spostatosi a Modena dal 2015, Il Premio Pierangelo Bertoli intende premiare i cantautori che, come ha fatto Bertoli, siano capaci di arrivare al cuore della gente, attraverso i contenuti dei loro testi in primis, l’impegno sociale e il non uniformarsi alle tendenze di pensiero e di moda attuali. La Commissione Artistica, che ha il compito di individuare i Premiati e di giudicare i Nuovi Cantautori finalisti è composta da spiccate personalità del mondo della cultura come Andrea Scanzi, Massimo Cotto, Giancarlo Governi, Leo Turrini, Guido De Maria, Fabrizio Pausini, Dario Salvatori, Giancarlo Governi, Leo Turrini, Andrea Direnzo, accompagnati da Bruna Pattacini, anima e compagna di una vita del grande Pierangelo.

L’albo d’oro

Tanti grandi nomi della musica italiana si sono succeduti negli anni sui palchi di Sassuolo e Modena per ricevere l’importante riconoscimento. Di seguito l’albo d’oro completo:

2013

Premio Pierangelo Bertoli: Eugenio Finardi

Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro”: I Nomadi

Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”: Mariella Nava

Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo”: Il Cile

Premio Pierangelo Bertoli Nuovi Cantautori: Roberto Zanni

2014

Premio Pierangelo Bertoli: Luca Carboni

Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro”: Modena City Ramblers

Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”: Brunori Sas

Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo”: Teresa De Sio

Premio Pierangelo Bertoli Nuovi Cantautori: C.F.F. e il Nomade Venerabile

2015

Premio Pierangelo Bertoli: Stadio

Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro”: Niccolò Fabi

Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”: Massimo Bubola

Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo”: Levante

Premio Pierangelo Bertoli Nuovi Cantautori: Blindur

2016

Premio Pierangelo Bertoli: Enrico Ruggeri

Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro”: Luca Barbarossa

Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”: Davide Van de Sfroos

Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo”. Ermal Meta

Premio Pierangelo Bertoli Nuovi Cantautori: Mezzania

2017

Premio Pierangelo Bertoli: Francesco Guccini

Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro”: Tazenda

Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”: Simone Cristicchi

Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo”: The Zen Circus

Premio Pierangelo Bertoli Nuovi Cantautori: Salvario

2018

Premio Pierangelo Bertoli: Nek

Premio Pierangelo Bertoli “A Muso duro”: Dolcenera

Premio Pierangelo Bertoli “Italia d’Oro”: Marco Masini

Premio Pierangelo Bertoli “Per dirti t’amo”: Negrita

Premio Pierangelo Bertoli Nuovi Cantautori: Giacomo Rossetti