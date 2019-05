Enrico Nigiotti: annunciate le date del tour estivo

Dopo le date nei teatri di questa primavera, Enrico Nigiotti tornerà presto sui palchi di tutta Italia per i concerti estivi del “Cenerentola tour”. Oltre all’annuncio dei prossimi appuntamenti live, il cantautore livornese ha pubblicato anche un nuovo singolo intitolato “Notturna”.

“Notturna”: tutto sul nuovo singolo

Enrico Nigiotti è tornato con un nuovo singolo: “Notturna” è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme di streaming e in digital download da venerdì 10 maggio 2019, mentre il video che lo accompagna è arrivato qualche giorno più tardi (lunedì 13 maggio). La clip, per la regia di Fabrizio Cestari, è ambientata all’interno di un bagno in un locale immaginario, con un focus sul via e vai delle tante persone che passano da lì e come unico desiderio hanno quello di vivere la propria vita senza ostacolare quella degli altri. Lo stesso Nigiotti ha raccontato il video con queste parole: «All’interno di un bagno qualsiasi, numerose persone continuano ad entrare e uscire, molte di loro sfogano i propri desideri, senza preoccuparsi minimamente di chi hanno intorno. Ognuno di loro racchiude passioni che non si possono controllare… e tutto sommato è bello lasciarsi andare». “Notturna” è una canzone dal ritmo coinvolgente, che anticipa l’arrivo dell’estate. Sarà proprio durante la bella stagione che Nigiotti tornerà in tour in tutta Italia: le prime date estive sono state appena annunciate, le trovate qui sotto.

“Cenerentola tour”: tutte le date estive

Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2019, Enrico Nigiotti ha pubblicato una speciale riedizione del suo ultimo album: “Cenerentola e altre storie…”, uscito lo scorso 15 febbraio per Sony Music. Il disco contiene due tracce in più rispetto a “Cenerentola”: il singolo sanremese “Nonno Hollywood” (attualmente certificato disco d’oro) e l’inedito “La ragazza che raccoglieva il vento”, dedicato alla celebre poetessa e scrittrice Alda Merini. Dopo aver presentato le sue nuove canzoni al pubblico con un tour teatrale (conclusosi a fine aprile), Enrico Nigiotti tornerà ad esibirsi quest’estate sui palchi di tutta Italia. La tournée partirà il 14 giugno da Fabriano (AN), per poi proseguire durante tutta la bella stagione. Il cantautore sarà accompagnato sul palco da una band formata da Andrea Torresani (direzione musicale, basso/contrabasso), Andrea Polidori (batteria), Mattia Tedesco (chitarre elettriche e acustiche) e Fabiano Pagnozzi (tastiere e piano). Nella scaletta dei concerti, oltre alle nuove canzoni, speriamo di poter sentire anche pezzi dei precedenti dischi, insieme ai brani più famosi di Enrico Nigiotti come “L’amore è”, singolo presentato a X Factor 2017 e ad ora certificato disco di platino. Di seguito riportiamo il calendario con le prime date estive già annunciate, a cui probabilmente se ne aggiungeranno presto altre.

Il “Cenerentola tour” dell’estate 2019