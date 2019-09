Boomdabash in concerto ad Avellino: info e scaletta

Fa tappa nuovamente in Campania il tour estivo dei Boomdabash: l’appuntamento è per la sera di martedì 17 settembre a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Nuovo appuntamento campano del gruppo salentino, che già nel corso dell’estate del 2019 si era esibito a Chiusano di San Domenico, sempre in provincia di Avellino. Di seguito, tutte le informazioni del concerto: orari, data, luogo e probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

I Boomdabash in concerto a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino: le informazioni

L’inizio del concerto dei Boomdabash a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è in programma per le 22.15 di martedì 17 settembre. La serata è a ingresso gratuito. Per questo e per la popolarità del gruppo pugliese il consiglio per i fan è quello di arrivare nell’area del concerto con un certo anticipo, per non rischiare di non trovare parcheggio in vista dello spettacolo. Il concerto è in programma sul palco che sarà allestito in piazza XXIV maggio a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, ed è organizzato da Bpm Concerti.

I Boomdabash in concerto a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino: la scaletta

Anticipare quale sarà la scaletta del concerto dei Boomdabash a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è piuttosto semplice. Questo, perché il gruppo ha già tenuto una lunga serie di concerti in giro per l’Italia nel corso dell’estate del 2019. La scaletta del programma in Campania dovrebbe quindi essere la medesima di quelle già proposte nelle date della tournée andate in scena. Il repertorio dovrebbe essere piuttosto breve: i Boomdabash hanno in programma di esibirsi in appena dieci canzoni. Tutte, però, super hit delle ultime estati. La serata si dovrebbe aprire sulle note de “L’importante” per concludersi su quelle di “A tre passi da te”. Nel corso dello spettacolo saranno poi proposti pezzi come “Mambo salentino”, tra i tormentoni dell’estate 2019, registrata in studio insieme ad Alessandra Amoroso. E poi ci sarà “Non ti dico no”, canzone dominatrice delle classifiche dell’estate 2019, incisa invece con Loredana Berté. E, ancora, “Per un milione”: la canzone che è stata biglietto da visita per il gruppo di fronte al grande pubblico, sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Di seguito, la probabile scaletta del concerto dei Boomdabash, martedì 17 settembre a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino:

L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Il tour dei Boomdabash nell’estate del 2019

Dopo il concerto in programma a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, il tour estivo dei Boomdabash proseguirà con lo spettacolo di mercoledì 18 settembre all’Estate Rendese, ovviamente a Rende, in provincia di Cosenza. L’ultimo concerto del tour è in programma invece per il 27 settembre al Bright 2019 di Siena. I prossimi concerti del tour dei Boomdabash nell’estate del 2019: