J-Ax in concerto a Mondovì: info e scaletta

Appuntamento fissato per il 14 settembre con un concerto da non perdere: la lineup della serata prevede J-Ax e gli Articolo 31, Boomdabash e Chadia Rodriguez insieme per la stessa, indimenticabile serata a Mondovì. Di seguito, tutte le informazioni che vi servono per arrivare preparati al live, sia per quanto riguarda i biglietti che le possibili canzoni in scaletta.

J-Ax in concerto a Mondovì: info biglietti

I biglietti per il concerto di J-Ax + Articolo 31 per il concerto del Wake Up Festival di Mondovì sono disponibili in prevendita sul circuito online TicketOne a tre differenti fasce di prezzo:

Posto Unico, intero: 40,25 euro

Posto Unico, ridotto under 12: 18,40 euro

Posto Unico con VIP PACK: 80,50 euro

I prezzi sono da intendersi comprensivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato su TicketOne. Lo show dal vivo avrà inizio alle ore 22 presso la Mondovicino Arena di Piazza G. Jemina, civico 47, a Mondovì. Al pubblico viene però consigliato di recarsi lì con un certo anticipo per garantirsi i posti migliori ed evitare la calca.

J-Ax e Articolo 31 in concerto a Mondovì: la possibile scaletta

Continua dunque senza sosta il tour estivo di J-Ax con i suoi fedelissimi Articolo 31, mietendo successi un po’ dappertutto sul suolo italiano. Del resto, questo percorso dal vivo era cominciato con il botto di dieci eventi sold out al Fabrique di Milano, e da lì non ha mai fatto scendere le aspettative. Il concerto in programma per il Wake Up Festival di Mondovì prevede una selezione dei migliori brani di J-Ax e di quelli scritti in compagnia di Dj Jad nella vecchia formazione degli Articolo 31. Lo spettacolo sarà strutturato per regalare ai fan il meglio della carriera dell’artista in un elenco di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia delle playlist italiane. Tenendo presente le setlist dei concerti delle ultime settimane, di seguito citiamo la potenziale scaletta del concerto di J-Ax e Articolo 31 a Mondovì. L’elenco potrebbe naturalmente essere soggetto a variazioni in base alle decisioni dell’ultimo momento prese dagli artisti: