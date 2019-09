Max Gazzè in concerto a Modena: info e scaletta

In data 14 settembre, Max Gazzè salirà sul palco dell’Arena Ponte Alto di Modena in occasione della tappa locale del tour “On the Road”

Continuano gli appuntamenti dal vivo con Max Gazzè e il suo tour “On the Road”. Il prossimo concerto in programma è quello del 14 settembre 2019, a Modena, presso l’Arena Ponte Alto. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live: dagli orari fino ai biglietti alle possibili canzoni in scaletta.

Max Gazzè in concerto a Modena: tutte le info su biglietti e concerto

Dopo il tour celebrativo dedicato ai primi 20 anni dell’album “La favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, Max Gazzè torna sui palchi italiani con una serie di concerti che racchiudono un intero repertorio musicale, dagli inizi fino alle recenti hit. La prossima data del suo “On the road – Summer Tour 2019” è prevista a Modena, in data 14 settembre 2019, presso l’Arena Ponte Alto situata sullo Stradello Anesino Nord. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia di arrivare con un buon anticipo per accaparrarsi i posti migliori ed evitare la folla.

I biglietti per il concerto di Gazzè a Modena sono ancora disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e presso i rivenditori fisici autorizzati a due differenti fasce di prezzo:

Platea Numerata: 35 euro

Posto Unico Non Numerato: 25 euro

I prezzi sono comprensivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account esistente sul circuito.

Max Gazzè in concerto a Modena: la possibile scaletta

I concerti portati in scena da Max Gazzè fino a questo momento per il suo “On the road – Summer Tour 2019” sono un vero e proprio viaggio nel tempo reso possibile dalla magia della musica. Nel live verranno infatti condensati 20 anni di carriera e più, con uno spettacolo mozzafiato fatto di pezzi indimenticabili che uniscono le generazioni e rievocano ricordi. In scaletta non mancheranno dunque brani come “Annina”, “Il solito sesso”, “Teresa”, “Vento d’estate”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi” e ancora “Ti sembra normale”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Una musica può fare”. Tracce che sono rimaste, incrollabili, nella memoria degli italiani. Nel corso del concerto ci sarà spazio anche per canzoni più recenti come “Posso”, frutto dell’incontro tra il cantautorato dell’artista e il rap di Carl Brave. Possibile anche l’esecuzione di “L’amore non esiste”, brano cantato in trio da Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Di seguito, riportiamo la scaletta del concerto di Max Gazzè, tenendo presente che la setlist potrebbe essere soggetta a modifiche e variazioni dell’ultimo momento in base alle decisioni prese dall’artista: