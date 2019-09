Boomdabash in concerto a Modena: info e scaletta

Farà tappa all’Arena Ponte Alto di Modena il tour estivo dei Boomdabash, uno degli ultimi appuntamenti dal vivo nell’estate musicale del gruppo salentino, in programma per la sera di giovedì 12 settembre. Occasione nel corso della quale i fan emiliani della band potranno ballare al ritmo del “Mambo salentino” del gruppo protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, danzando sulle note dei tormentoni musicali dell’estate che sta volgendo al termine.

I Boomdabash in concerto a Modena: le informazioni

L’inizio del concerto dei Boomdabash, la sera di giovedì 12 settembre nell’Arena Ponte Alto di Modena, è in programma per le 21.30. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita abituali al prezzo unico di 10 euro. Essendo il costo del biglietto piuttosto contenuto ed essendo il gruppo protagonista della serata molto conosciuto e sulla cresta dell’onda, il consiglio per il pubblico è quello di arrivare in prossimità dell’area del concerto con un certo anticipo, per evitare di non trovare parcheggio per la propria auto. L’Arena Ponte Alto si trova a Modena, lungo Stradello Anesino Nord.

I Boomdabash in concerto a Modena: la scaletta

Il concerto dei Boomdabash dovrebbe ripetere le scalette degli spettacoli che già sono andati in scena nelle scorse settimane. Non è escluso tuttavia che, trattandosi di una delle ultime date della tournée, il gruppo non decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani nel corso della serata oppure variandone il loro ordine di esecuzione. Lo spettacolo dovrebbe essere piuttosto breve e durante la serata la band dovrebbe suonare appena una decina di canzoni. Una manciata di pezzi che, tuttavia, sono stati capaci di far ballare gli italiani nelle ultime estati. Si tratta di super hit dominatrici assolute delle classifiche del nostro Paese. A partire dalla prima canzone nella scaletta, “Non ti dico no”, che è stato il grande tormentone dell’estate del 2018, portato al successo dal gruppo pugliese insieme a Loredana Berté; quindi ci sarà posto per la hit dell’estate 2019, “Mambo salentino”, inciso invece insieme ad Alessandra Amoroso. E, ancora, ci saranno pezzi come “Gente del sud”, cantato in studio con il rapper salernitano Rocco Hunt, e “Barracuda”, incisa invece con la coppia di rapper Jake La Furia e Fabri Fibra. E poi “Portami con te” e “Per un milione”, la canzone che è stata presentata nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’ultima canzone che troverà posto all’interno della scaletta dovrebbe essere “A tre passi da te”. La probabile scaletta del concerto dei Boomdabash, giovedì 12 agosto all’Arena Ponte Alto di Modena:

Non ti dico di no L'importante Maria Comu in Giamaica Reality Show Portami con te Gente del Sud Per un milione Mambo Salentino A tre passi da te

Dopo il concerto in programma a Modena, i Boomdabash proseguiranno i loro appuntamenti dal vivo con il concerto in programma il 14 settembre al Wake Up Festival di Mondovì, in provincia di Cuneo. L’ultima data della tournée è fissata invece per il 27 settembre al Bright 2019 di Siena.