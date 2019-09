Tutto Molto Bello 2019: info, programma e artisti del festival

Tutto Molto Bello sta per tornare ad animare gli spazi del Dopo Lavoro Ferroviario di Bologna unendo, come sempre, i valori dello sport e quelli della musica. Il festival, giunto quest’anno alla sua nona edizione, è un torneo di calcetto per etichette indipendenti: 24 squadre si sfideranno sul campo, per poi lasciare spazio ai concerti sui palchi dell’Arena Puccini, del Locomotiv Club e del nuovo Pizzul Stage. Tra gli artisti protagonisti di Tutto Molto Bello 2019, dal 13 al 15 settembre si esibiranno: Mahmood, Colle Der Fomento, Bud Spencer Blues Explosion, Giorgio Poi, Giovanni Truppi, Jennifer Gentle e tanti altri. In più, martedì 10 settembre ci sarà una speciale première in Piazza Maggiore con il live dei Fast Animals and Slow Kids. Di seguito riportiamo il programma completo del festival, con tutte le info per arrivare preparati agli eventi.

Tutto Molto Première: Fast Animals and Slow Kids in Piazza Maggiore

Tra le novità di quest’anno, Tutto Molto Bello ha organizzato una speciale anteprima del festival in una location d’eccezione: la splendida Piazza Maggiore. L’evento inaugurale si terrà martedì 10 settembre e i protagonisti sul palco saranno i Fast Animals and Slow Kids. L’appuntamento è al tramonto, per godere ancora di più della magica atmosfera di Bologna: il live inizierà alle ore 19:00 e l’ingresso è gratuito. Quello che dovete aspettarvi è un concerto in acustico: pianoforte, chitarra e voci per ascoltare i brani più amati dei FASK in una veste totalmente inedita.

Tutto Molto Bello 2019: il programma completo del festival

Dopo la première di martedì 10 settembre in Piazza Maggiore, Tutto Molto Bello prenderà ufficialmente il via venerdì 13 settembre con i concerti de La Rappresentante di Lista (Pizzul Stage, ingresso gratuito), e Mahmood (Arena Puccini, biglietti disponibili) per poi continuare per tutto il fine settimana con i concerti di Colle Der Fomento, Bud Spencer Blues Explosion, Giorgio Poi, Giovanni Truppi, Emmanuelle e Delaporte sui palchi del DLF, Arena Puccini e Locomotiv Club. Ecco il programma completo di questa tre giorni di calcetto e musica:

Venerdì 13 settembre

ore 19:00 – La Rappresentante di Lista (Pizzul Stage – ingresso gratuito)

ore 21:00 – Mahmood / Opening act: Sid (Arena Puccini – biglietto 25 euro + d.p, prevendite su Boxer Ticket e TicketOne)

ore 00:00 – Tutto Molto Party con Delaporte (Locomotiv Club – ingresso gratuito riservato ai soci AICS con tessera 2019/2020). A chiudere dj set a cura di Italiani Brava Disco

Sabato 14 settembre

ore 13:00 – Campi del DLF – inizio dei gironi di Tutto Molto Bello

ore 18:00 – Andrea Laszlo De Simone (Pizzul Stage – ingresso gratuito)

ore 19:30 apertura cancelli, inizio live TBA – Bud Spencer Blues Explosion + Colle Der Fomento (Arena Puccini – biglietto 12 euro + d.p., prevendite su Boxer Ticket e TicketOne)

ore 00:00 – Tutto Molto Party con Emmanuelle (Locomotiv Club – ingresso gratuito riservato ai soci AICS con tessera 2019/2020). A chiudere djset a cura di Bargeman aka BK47

Domenica 15 settembre

ore 13:00 – "Colazione dei Campioni" con Max Collini legge l’indie (Pizzul Stage – ingresso gratuito)

con Max Collini legge l’indie (Pizzul Stage – ingresso gratuito) ore 15:00 – Ottavi e quarti di finale di Tutto Molto Bello

ore 17:00 – "90°minuto" – Casa Garrincha in Terrazza con Gregorio Sanchez (Terrazza Baumhaus)

ore 18:00 – Jennifer Gentle (Pizzul Stage – ingresso gratuito)

ore 19:30 – Semifinali

ore 19:30 apertura cancelli, inizio live TBA – Giovanni Truppi e Giorgio Poi / opening act: Rares (Arena Puccini – biglietto 15 euro + d.p., prevendite Boxer Ticket e TicketOne)

ore 20:00 – Sul campo della finale Settimino Ocarina Ensemble

ore 20:15 – Finale

Per restare aggiornati potete trovare tutti gli eventi e i rispettivi orari sulla pagina Facebook di Tutto Molto Bello.