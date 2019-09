Fast Animals and Slow Kids in concerto a Bologna: info e scaletta

Una location d’eccezione per l’evento première di Tutto Molto Bello, kermesse bolognese giunta quest’anno alla nona edizione. L’appuntamento è per martedì 10 settembre, al tramonto, nella storica Piazza Maggiore, nell’esatto centro di Bologna: i Fast Animals and Slow Kids si esibiranno nel capoluogo emiliano per uno speciale concerto acustico ad ingresso gratuito. Di seguito tutte le info utili per arrivare preparati all’evento, orari e la possibile scaletta dei FASK.

Fast Animals and Slow Kids a Bologna: tutte le info sul concerto

“Salve a tutti, noi siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia”, sono queste le parole di rito con cui la band umbra è solita presentarsi al proprio (ormai affezionato) pubblico. Dopo un lungo tour estivo a supporto del loro nuovo album “Animali notturni”, i FASK saranno protagonisti della première di Tutto Molto Bello 2019, kermesse bolognese che festeggia quest’anno la sua nona edizione portandosi al centro esatto della città. Il concerto – evento inaugurale di martedì 10 settembre, infatti, si terrà in una cornice d’eccezione: Piazza Maggiore, con appuntamento al tramonto, per godere ancora di più della magica atmosfera di Bologna. Il live inizierà alle ore 19:00 e quello che dovete aspettarvi è uno speciale concerto in acustico: pianoforte, chitarra e voci per ascoltare i brani più amati dei Fast Animals and Slow Kids in una veste totalmente inedita. L’evento sarà presentato da Michele Orvieti e Francesco Locane, voci ufficiali delle partite della kermesse. Tutto Molto Bello è un festival e torneo di calcetto per etichette indipendenti, che dal 2012 anima gli spazi del Dopo Lavoro Ferroviario di Bologna durante il terzo fine settimana di settembre unendo, attraverso il calcetto, i valori dello sport e quelli della musica. L’edizione 2019, dopo l’evento première con protagonisti i FASK, aprirà ufficialmente i battenti venerdì 13 settembre con il concerto de La Rappresentante di Lista (ingresso gratuito), Mahmood (Arena Puccini, prevendite disponibili) per poi continuare per tutto il fine settimana con i concerti di Colle Der Fomento, Bud Spencer Blues Explosion, Giorgio Poi, Giovanni Truppi, Emmanuelle e Delaporte sui palchi del DLF, Arena Puccini e Locomotiv Club.

La possibile scaletta del concerto

I Fast Animals and Slow Kids hanno pubblicato da poco il loro quinto disco in studio: “Animali notturni” è uscito il 10 maggio 2019 segnando il loro ingresso in Warner Music. Poche settimane più tardi la band perugina è tornata in tour per presentare il nuovo album al pubblico, riportando la propria carica live sui palchi dei festival più importanti di tutta la penisola. Il concerto in programma in Piazza Maggiore (Bologna) per la première di Tutto Molto Bello è un evento speciale, che si distanzia un po’ dalle normali esibizioni dei FASK. La band, infatti, proporrà ai fan le proprie canzoni in versione acustica. Per questo motivo, non sappiamo se la scaletta seguita durante il live di Bologna resterà la stessa dei precedenti concerti del tour estivo. In ogni caso, per lasciarvi una linea guida e farvi arrivare preparati, riportiamo qui di seguito le canzoni eseguite durante le ultime date della tournée. Sicuramente non mancheranno i brani nel nuovo album “Animali notturni”, tra cui “Non potrei mai” e “Radio radio”, né i “vecchi” singoli amati dal pubblico come “Annabelle”, “A cosa ci serve”, “Forse non è la felicità” e tanti altri. Ecco la scaletta: