Lana Del Rey: i 5 singoli più belli

Lana Del Rey ha appena pubblicato il nuovo album "Norman Fucking Rockwell!" mentre si prepara a conquistare le classifiche di tutto il mondo con "Don't Call Me Angel " in collaborazione con Ariana Grande e Miley Cyrus. Scopriamo insieme i cinque singoli più belli della cantante.

Lana Del Rey è una delle artiste più originali, popolari e creative degli ultimi decenni. La cantante ha appena pubblicato il nuovo album “Norman Fucking Rockwell!” che ha debuttato alla terza posizione della classifica Billboard dei dischi più venduti degli Stati Uniti d’America conquistando numerosi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica che hanno elogiato il suo straordinario talento. Nel corso degli anni la cantante si è imposta come voce di una generazione parlando dei sentimenti più profondi dell’anima in maniera unica e toccante diventando una vera e propria icona. Il debutto discografico avviene con l’album omonimo ne 2010, ma la grande esplosione mediata arriva tre anni dopo con il disco “Born To Die”. Scopriamo insieme i cinque singoli più belli della cantante. “Born To Die” (2011) Un brano che non ha bisogno di presentazioni. “Born To Die” è forse una delle canzoni più iconiche della cantante grazie anche a un video che al momento vanta oltre 420.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

“Blue Jeans” (2012)

“Blue Jeans” è il terzo singolo estratto dall’album “Born To Die”. La canzone cristallizza il talento della cantante che viene inserita nell’Olimpo della musica mondiale. Il brano conquista il disco d’oro in Italia per aver venduto più di 15.000 copie.

“Dark Paradise” (2013)

“Dark Paradise” è la potente ballad che chiude l’era del disco “Born To Die”. Il testo diretto e la voce sensuale di Lana (qui potete trovare tutte le foto più belle della Regina dark del pop) si amalgamano perfettamente al sound che trasforma la canzone in un grande capolavoro.

“Lust for Life” feat. The Weeknd (2017)

È il 2017 quando Lana pubblica “Lust For Life” in collaborazione con The Weeknd. Gli stili differenti dei due artisti si rivelano una bomba a orologeria, parallelamente l’album omonimo viene nominato ai Grammy Awards come “Best Pop Vocal Album”.

“Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It” (2019)

Arriviamo ora all’ultimo lavoro della cantante. Il disco ha ottenuto commenti positivi dalla critica di tutto il mondo che ha sottolineato il coraggio della cantante di confezionare un album che potesse rispecchiarla a pieno. Il singolo ““Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It” è una vera e propria perla rara della musica.