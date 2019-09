Vasco Rossi: tutto sul cofanetto "Non siamo mica gli americani!"

Sono passati 40 anni dalla pubblicazione di “Non siamo mica gli americani!”, secondo album di Vasco Rossi e, per celebrare l’importante anniversario, la Sony ha annunciato la ripubblicazione del disco. Il cofanetto “Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th” uscirà il 20 settembre in una speciale edizione deluxe da collezione.

“Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th”

Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, “Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th” sarà pubblicato in 3 versioni: un cofanetto deluxe in edizione limitata, vera chicca per i collezionisti, con un libro di 112 pagine scritto da Marco Mangiarotti, giornalista e critico musicale, foto e contenuti inediti ed esclusivi, l’album originale a 33 giri 180gr; un box set contenente il 45 giri “Albachiara/Fegato, fegato spappolato”, il CD in versione vinyl replica, la musicassetta e una bandiera personalizzata, infine, come libro a copertina rigida di 32 pagine con contenuti esclusivi e con allegato un CD. Disponibile anche la versione LP originale rimasterizzata.

La tracklist di “Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th”

Tutti i brani sono stati rimasterizzati in altissima definizione a 24bit / 192KHZ negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che aveva curato le registrazioni originali del disco e prodotto alcuni album successivi di Vasco Rossi, tra cui “Bollicine”. Di seguito, la tracklist di “Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th”:

LP

Lato 1:

Io non so più cosa fare Fegato, fegato spappolato Sballi ravvicinati del 3° tipo (Per quello che ho da fare) Faccio il militare

Lato 2:

La strega (La diva del sabato sera) Albachiara Quindici anni fa Va bè (se proprio te lo devo dire)

45 GIRI:

Albachiara Fegato, fegato spappolato

CD:

Io non so più cosa fare Fegato, fegato spappolato Sballi ravvicinati del 3° tipo (Per quello che ho da fare) Faccio il militare La strega (La diva del sabato sera) Albachiara Quindici anni fa Va bè (se proprio te lo devo dire)

MUSICASSETTA

Lato 1:

Io non so più cosa fare Fegato, fegato spappolato Sballi ravvicinati del 3° tipo (Per quello che ho da fare) Faccio il militare

Lato 2:

La strega (La diva del sabato sera) Albachiara Quindici anni fa Va bè (se proprio te lo devo dire)

“Non siamo mica gli americani!”, secondo album di Vasco Rossi

“Non siamo mica gli americani!” è il secondo album di Vasco Rossi, uscito il 30 aprile 1979 per l’etichetta Lotus Records. Il disco fu registrato negli studi Fonoprint di Bologna nell’autunno del 1978 con gli arrangiamenti di Gaetano Curreri. L’album fu ripubblicato successivamente con il nome di “Albachiara”, per richiamare la canzone più nota e che ancora oggi è uno dei brani simbolo della produzione del rocker di Zocca. I brani furono suonati da Maurizio Solieri (chitarre, mandoline, cembalo), Gian Emilio Tassoni (basso e contrabbasso), Gaetano Curreri (tastiera, pianoforte, sintetizzatore, effetti elettronici), Antonio Mancuso (tastiera), Giovanni Pezzoli (batteria, percussioni), Sandro Comini (trombone) e Rudy Trevisi (sax e clarinetto). Nella copertina dell’edizione originale c’è un insolito Vasco Rossi con i capelli corti, reduce dal servizio militare.