Max Gazzè in concerto a Settimo Torinese: info e scaletta

Un classico di fine estate il Fuori Tutti Festival, che per tre giorni illumina il centro di Settimo Torinese. Fuori Tutti è pronto a sorprendere con una “doppia” location e una line-up di artisti che rendono anche questa edizione un appuntamento di altissimo livello. Clou del cartellone, con tanto di spostamento nella cornice del Parco De Gasperi, l’attesissimo concerto del cantautore e bassista romano Max Gazzè, reduce dalle sue ultime stagioni di grande successo e dal suo ultimo lavoro “Alchemaya”, apprezzato dalla critica e dal pubblico di appassionati. I fan settimesi avranno l’opportunità di ascoltare i suoi brani più famosi sabato 7 settembre. Prima dell’atteso concerto un altro momento da non perdere, quello dedicato allo show del duo salentino de La Municipàl, fratello e sorella sempre più apprezzati dal pubblico dei giovani. L’ingresso è gratuito, ma all’interno del Parco De Gasperi, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, l’ingresso è consentito fino al raggiungimento della capienza massima di cinquemila persone. Ad aprire il festival, venerdì 6 settembre in piazza della Libertà, sarà invece Matthew Lee, virtuoso pianista e cantante con la passione del rock’n’roll americano, mentre domenica 8 la chiusura sarà con la Bandabardò.

L’ “On the road – Summer Tour 2019”

Durante il suo “On the road – Summer tour 2019”, Max Gazzè farà un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso il potere della musica. Oltre 20 anni di carriera verranno condensati presentando live, di fronte all’affezionato pubblico, le canzoni più rappresentative del suo percorso come cantautore. L’idea del tour era nata con le celebrazioni per il ventennale de “La favola di Adamo ed Eva” ma si è strada facendo trasformato in qualcosa di molto di più. Il fitto cartellone dei live va verso il rush finale a ritmo serratissimo, con sette concerti in 12 giorni fino ad arrivare alla data finale di Lanciano. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Sabato 7 settembre – Fuori Tutti Festival, Settimo Torinese (TO)

Domenica 8 settembre – Piazza Europa, La Spezia

Venerdì 13 settembre – Equinozio d’Autunno, Porto di Scario (SA)

Sabato 14 settembre – Modena alla Festa, Modena

Domenica 15 settembre – Festa di Settembre, Lanciano (CH)

La possibile scaletta

Nel concerto di Settimo Torinese si potranno ascoltare brani indimenticabili, che sono riusciti ad unire diverse generazioni. In scaletta non potranno mancare pezzi come “Annina”, “Il solito sesso”, “Teresa”, “Vento d’estate”, “Il timido ubriaco”, “Mentre dormi” e ancora “Ti sembra normale”, “La favola di Adamo ed Eva”, “Sotto casa”, “La vita com’è”, “Una musica può fare”. Nel concerto ci sarà spazio anche per le canzoni nate dalle collaborazioni più recenti, come “Posso”, frutto dell’incontro con Carl Brave. In tutta probabilità Gazzè eseguirà anche “L’amore non esiste”, brano nato dal progetto con Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Per farsi un’idea sulla possibile setlist del live, ecco la scaletta che il cantautore ha eseguito nel corso del concerto dello scorso 26 luglio in Piazza Castello a Reggio Calabria: