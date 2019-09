Bruce Springsteen, nuovo album dal vivo in streaming per il Boss

Ancora un album dal vivo per Bruce Springsteen, terzo della collana delle “The live series”. Stavolta sono state raccolte le versioni live di alcune canzoni d’amore del Boss. L’album si chiama “Songs of love” e segue i precedenti “Road” e “Friendship”.

Songs of love, la tracklist

La raccolta “Songs of love” fa parte di una serie di album contenenti canzoni registrate dal vivo e diffuse soltanto nei bootleg ufficiali pubblicati mensilmente e venduti direttamente e solo in download e fisico sul sito di Bruce Springsteen. In copertina, una foto del Boss con la moglie Patti Scialfa che lo abbraccia teneramente. L’album comprende 15 brani che vanno dal 1975 al 2016, tra cui anche un’inedita versione di “Back in your arms” registrata in Irlanda nel 2016.

Di seguito, la tracklist di “The live series: songs of love”, con luogo e data della registrazione del brano:

She's the One (Live at the Roxy, West Hollywood, CA - 10/18/75) Fourth of July, Asbury Park (Sandy) (Live at the Palace Theatre, Albany, NY - 02/07/77) Rosalita (Come Out Tonight) (Live at Madison Square Garden, New York, NY - 09/21/79) Fade Away (Live at the Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, NY - 12/31/1980) I Wanna Marry You (Live at Wembley Arena, London, UK - 06/05/81) I'm On Fire (Live at Los Angeles Sports Arena, Los Angeles, CA - 04/23/1988) Tougher Than the Rest (Live at Madison Square Garden, New York, NY - 05/23/88) Brilliant Disguise (Live at the Shrine, Los Angeles, CA (Set 1) - 11/16/90) Human Touch (Live at Brendan Byrne Arena, East Rutherford, NJ - 6/24/93) If I Should Fall Behind (Live at the United Center, Chicago, IL - 09/30/99) For You (Live at the United Center, Chicago, IL - 09/30/99) Tunnel of Love (Live at the Van Andel Arena, Grand Rapids, MI - 8/3/05) Back In Your Arms (Live at Croke Park Stadium, Dublin, Ireland - 05/27/16) Secret Garden (Live at MetLife Stadium, East Rutherford, NJ - 08/30/16) Save My Love (Live at Veterans United Home Loans Amphitheater, Virginia Beach, VA - 09/05/16)

Western Stars, il film di Bruce Springsteen

Intanto, i fan del Boss fremono per l’uscita del primo film diretto da Bruce Springsteen, “Western Stars”, prevista per il 25 ottobre nelle sale americane. La pellicola verrà proiettata in anteprima al Toronto Film Festival il prossimo 12 settembre e poi ci saranno un paio di proiezioni esclusive, prima di arrivare nei cinema. Il film prende il nome dall’ultimo disco di inediti del cantautore americano, uscito per Columbia Records lo scorso 14 giugno, debuttando direttamente al secondo posto della classifica Bilboard 200, dietro “Madame X” di Madonna. “Western Stars” è strettamente legato all’album e in un’intervista con l'emittente SiriusXM il Boss ha dichiarato: «Io suono le canzoni dall'inizio alla fine, con alcune sorprese. Sapevamo che non saremmo andati in tour per questo disco, così avevo cercato un modo per regalare un po' di musica live al mio pubblico». Non sappiamo ancora quando il film uscirà in Italia ma, nel frattempo, i fan italiani del Boss possono godersi l’ascolto di “The live series: songs of love”.