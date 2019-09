Marco Mengoni in concerto, aggiunta una data a Eboli

Si arricchisce di una nuova data il già fitto calendario dell’ “Atlantico Tour” di Marco Mengoni. Il 24 novembre, infatti, il cantante di Ronciglione salirà sul palco del PalaSele di Eboli (SA). I biglietti per la nuova data del tour saranno in vendita dalle ore 10 di mercoledì 4 settembre sui circuiti Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un tour da sold out

Il consiglio, per tutti gli interessati, è quello di fare in fretta perché le prevendite per i concerti di Mengoni stanno andando a ruba: sono stati già venduti oltre 250 mila biglietti e diverse date sono già andate sold out. Il tour ritornerà nei palazzetti il 6 novembre, dopo la parentesi estiva di “Fuori Atlantico Tour”, l’esperienza unica e immersiva a emissioni zero alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, che grazie al lavoro svolto con Green Nation e AzzeroCO2 permetterà un progetto di produzione di energia da biomassa per teleriscaldamento in Valtellina (SO), testimoniando ancora una volta l’attenzione di Marco per l’ambiente, la cultura e la bellezza, temi che hanno accompagnato tutto il progetto fin dal principio. Già ambasciatore italiano della campagna di sensibilizzazione di National Geographic Planet or Plastic?, Marco è anche l’ideatore della challenge #estatesenzaplastica, un’iniziativa per incentivare e diffondere comportamenti virtuosi, legata a piccoli gesti che possono fare la differenza nel quotidiano, i cui risultati sono visibili su www.estatesenzaplastica.it grazie a un contatore che si aggiorna in tempo reale: finora sono stati raccolti oltre 30 mila pezzi di plastica. Di seguito, tutte le date dell’ “Atlantico Tour” in programma:

Mercoledì 6 novembre – PalaBarton, Perugia

Venerdì 8 novembre – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Sabato 9 novembre – Mediolanum Forum, Assago (MI) SOLD OUT

Domenica 10 novembre – Mediolanum Forum, Assago (MI)

Martedì 12 novembre – Grana Padano Arena, Mantova

Giovedì 14 novembre – Zoppas Arena, Conegliano (TV) SOLD OUT

Venerdì 15 novembre – Zoppas Arena, Conegliano (TV)

Domenica 17 novembre – Vitrifrigo Arena, Pesaro

Martedì 19 novembre – Nelson Mandela Forum, Firenze

Venerdì 22 novembre – Palazzo dello Sport, Roma

Martedì 26 novembre – Palacalafiore, Reggio Calabria

Giovedì 28 novembre – Pal’Art Hotel, Acireale (CT) SOLD OUT

Venerdì 29 novembre – Pal’Art Hotel, Acireale (CT)

Mercoledì 4 dicembre – Salle Madeleine, Bruxelles

Venerdì 6 dicembre – Melkweg, Amsterdam

Domenica 8 dicembre – Batschkapp, Francoforte

Martedì 10 dicembre – Carlswerk, Colonia

Venerdì 13 dicembre – Samsung Arena, Zurigo

Domenica 15 dicembre – Sala Barts, Barcellona

Mercoledì 18 dicembre – Shepherd’s Bush Empire, Londra

“Muhammad Alì” è disco di platino

Intanto Muhammad Ali, il singolo estratto da “Atlantico”, l’ultimo album di inediti di Marco Mengoni, il cui videoclip ha raggiunto quasi 11 milioni di views, è certificato disco di platino. Il brano è uscito lo scorso 5 aprile ed è ovviamente una dedica al mitico pugile che diventa un punto di riferimento per combattere e trasformare ogni problema in una grande opportunità. Quanto al videoclip, questo è stato firmato dal duo Younuts Prod!, composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, all’interno del sito protetto del borgo di Ronciglione, in provincia di Viterbo: proprio il paese in cui Mengoni è nato e cresciuto e a cui, attraverso le immagini, regala quindi la sua dedica speciale.