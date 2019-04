Marco Mengoni, il nuovo singolo è "Muhammad Alì"

Il nuovo singolo di Marco Mengoni sarà “Muhammad Alì” ed uscirà il 5 aprile in tutte le radio e su tutte le piattaforme streaming. Il brano fa parte di “Atlantico”, l’ultimo album di Marco Mengoni che ha conquistato il doppio disco di platino e raggiunto oltre 40 milioni di stream su Spotify e Apple Music. “Muhammad Alì” è ovviamente una dedica al mitico pugile che diventa un punto di riferimento per combattere e trasformare ogni problema in una grande opportunità. La vita è come un ring dove bisogna lottare come un pugile, incassare i colpi e restituirli. Il brano arriva dopo lo strepitoso successo di “Hola (I say)”, disco di platino ed ennesimo singolo estratto dall’album. Ad oggi sono infatti quattro i brani che fanno parte di “Atlantico” e che sono stati pubblicati come singoli: “Buona Vita”, “Voglio”, “Hola (I say) e “Muhammad Alì”. Per il disco, Marco Mengoni ha collaborato con alcuni dei musicisti più importanti del panorama nazionale e internazionale, tra cui Takagi & Ketra, Mauro Pagani, El Guincho e i Rudimental, Tom Walker, Adriano Celentano, Vanessa da Mata e i Selton.

Le date dell'"Atlantico Tour"

Il successo di Marco Mengoni si evince dai numeri raggiunti in carriera e ritoccati dopo l'uscita di "Atlantico". Sono 48 i dischi di platino conquistati e oltre 500 milioni le visualizzazioni dei suoi video su YouTube. L’uscita di “Muhammad Alì” anticipa l’arrivo dell’ “Atlantico Tour” che ha già registrato quasi 200 mila biglietti venduti e continua a collezionare sold out. Il tour, anticipato da cinque anteprime europee (Berlino, Zurigo, Monaco, Parigi, Madrid) partirà il prossimo 27 aprile dal Pala Alpitour di Torino per poi proseguire in tutta Italia. Queste tutte le date in programma:

8 aprile, Berlino – Tempodrom

10 aprile, Zurigo – Volkshaus

12 aprile, Monaco – Tonhalle

14 aprile, Parigi – La Cigale

17 aprile, Madrid – Joy

27 aprile, Torino – Pala Alpitour

28 aprile, Torino – Pala Alpitour

1 maggio, Milano – Mediolanum Forum

2 maggio, Milano – Mediolanum Forum

4 maggio, Milano – Mediolanum Forum

5 maggio, Milano – Mediolanum Forum

8 maggio, Roma – Palazzo dello Sport

10 maggio, Roma – Palazzo dello Sport

11 maggio, Roma – Palazzo dello Sport

13 maggio, Bari – Palaflorio

14 maggio, Bari – Palaflorio

16 maggio, Caserta– Pala Decò

18 maggio, Eboli – Palasele

21 maggio, Firenze – Nelson Mandela Forum

22 maggio, Firenze – Nelson Mandela Forum

24 maggio, Verona – Arena di Verona

25 maggio, Verona – Arena di Verona

26 maggio, Verona – Arena di Verona

29 maggio, Rimini – RDS Stadium

30 maggio, Bologna – Unipol Arena

Il live a Milano

Una piccola anteprima del tour si è tenuta il 28 marzo in Piazza Liberty a Milano. Marco Mengoni è stato infatti il primo artista italiano che Apple ha voluto per Apple Music Live, la nuove serie di performance live gratuite organizzate dalla multinazionale. Gli appuntamenti si svolgeranno ogni mese fino ad ottobre, quando l'artista classico più ascoltato su Apple Music, Ludovico Einaudi, chiuderà la serie. Le registrazioni dal vivo delle esibizioni saranno disponibili su Apple Music e presto saranno annunciati altri importanti artisti italiani. Queste le parole di Marco Mengoni in merito all’iniziativa: «Essere il primo artista italiano che Apple ha voluto per questo progetto esclusivo, è davvero una grande emozione, sono onorato che le prime note che Piazza Liberty ascolterà dal vivo siano proprio quelle di Atlantico».