Salmo in concerto a Prato: info e scaletta

Continua con successo il tour estivo 2019 di Salmo: il prossimo concerto in calendario si terrà venerdì 30 agosto a Prato, in Piazza Duomo, in occasione del festival “Settembre / Prato è Spettacolo”. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati allo show del rapper sardo: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Salmo a Prato: tutte le info sul concerto

Dopo una tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, Salmo continua, con grande carica, a fare suoi i palchi delle più importanti rassegne estive. La prossima tappa del suo “Playlist Summer Tour” andrà in scena in Piazza Duomo a Prato: l’appuntamento è per la serata di venerdì 30 agosto. Il live del rapper sardo fa parte del programma 2019 del festival Settembre / Prato è Spettacolo, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. L’inizio dello show è previsto per le ore 21:30, ma per restare aggiornati sugli orari ufficiali consigliamo di consultare i social del festival e di Vivo Concerti il giorno stesso dell’evento. I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, oppure acquistabili direttamente in biglietteria (situata in via Garibaldi 69) il giorno del concerto, salvo disponibilità. Il prezzo, diritti di prevendita inclusi, è di 37 euro per i posti parterre in piedi e di 42 euro per quelli in tribuna non numerata. Il centro storico di Prato è facilmente raggiungibile dalla stazione di Prato Porta al Serraglio, situata a cento metri da Piazza Duomo. In alternativa anche la stazione di Prato Centrale permette l’arrivo in Piazza Mercatale e Piazza Duomo, distanti cinque minuti a piedi. Per chi desidera raggiungere la venue in auto è possibile parcheggiare al prezzo speciale di 1 euro al Parcheggio del Serraglio (il più vicino), oppure gratuitamente al Parcheggio Piazza del Mercato Nuovo, Parcheggio Piazza Mercatale e Parcheggio Porta Fiorentina.

La possibile scaletta del concerto

Il successo di Salmo è cresciuto esponenzialmente grazie alla pubblicazione del suo ultimo album “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018 per Sony Music. Il disco ha battuto ogni record su Spotify, con oltre 9.956.884 ascolti in un solo giorno, e per la prima volta un artista italiano si è collocato nella Global Chart con ben otto pezzi. Attualmente, “Playlist” ha conquistato ben quattro dischi di platino (certificazione FIMI). Durante il live in programma a Prato, non potranno mancare molti dei brani che lo compongono: pezzi come “90min”, “Il cielo nella stanza”, “Cabriolet”, “Perdonami”, “PxM”, “Stai zitto”, “Ricchi e morti”. Sicuramente presenti anche le tracce dell’ultima pubblicazione discografica con la Machete crew: “Machete Mixtape 4”. Oltre alle nuove canzoni, il rapper riserverà sicuramente spazio anche per i suoi precedenti successi, brani cardine della sua carriera come “1984”, “Mic taser”, “Russell Crowe” e “S.A.L.M.O.”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Salmo durante gli ultimi concerti del “Playlist Summer Tour”; le canzoni presentate a Prato potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.