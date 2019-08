"Hakuna Matata", il testo della canzone tratta da "Il re leone"

Il 21 agosto è arrivato nelle sale italiane “Il Re Leone”, il live action targato Disney del grande classico del 1994. Un grande ritorno al cinema che vede la partecipazione di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Massimo Popolizio e Luca Ward. Sono loro a dare la voce ai personaggi principali presenti nella pellicola, mentre la colonna sonora è curata nuovamente da Hans Zimmer, Elton John, Tim Rice e Lebo M. così come avvenuto 25 anni fa. Tra i brani presenti non poteva mancare “Hakuna Matata”, cantata da Timon e Pumbaa e che viene utilizzata per introdurre Simba alla vita nella giungla. Nella versione italiana la canzone vede la partecipazione di Edoardo Leo e Stefano Fresi che hanno prestato la loro voce ai due personaggi.

Il significato di “Hakuna Matata”

Il regista del film è Jon Favreau, mentre il cast è ricco di stelle come Donald Glover che darà voce alla versione adulta di Simba e Beyoncé. La star americana presterà la propria voce per la versione adulta di Nala. Seth Rogen interpreta l’esilarante Pumbaa, mentre la voce di Timon è affidata a Billy Eichner. Il film racconta della storia di Simba. Nelle Terre del Branco tutti gli animali festeggiano la sua nascita perché figlio di Mufasa e Sarabi, l’erede al trono del regno animale. Scar, fratello di Mufasa, progetta un piano per allontanare il cucciolo e impossessarsi del trono. Simba sarà costretto all’esilio ma grazie alla famiglia adottiva formata da Timon e Pumbaa capirà come divertirsi e come affrontare i problemi della vita. Sono rispettivamente un suricato ed un facocero e il loro motto è nella frase africana “Hakuna Matata”, che significa "senza pensieri". Si tratta di una locuzione swahili usata soprattutto in Kenya e Tanzania e significa dimenticare i problemi del passato e concentrarsi con ottimismo sul presente. Il brano originale “Hakuna Matata”, presente nella colonna sonora, è un singolo di Jimmy Cliff, con musica scritta da Elton John e parole di Tim Rice.

Il testo del brano “Hakuna Matata”

(Timon)

Hakuna Matata

Ma che dolce poesia

(Pumbaa)

Hakuna Matata

È tutta frenesia

Senza pensieri

La tua vita sarà

Chi vorrà vivrà

In libertà

Hakuna Matata

(Simba): Hakuna Matata?

(Timon): Sì, è il nostro motto

(Simba): Che cos’è un motto?

(Timon): Niente, è un matto col botto!

(Pumbaa): Bello! Due magiche parole contro tutti i problemi

(Timon): Sì! Prendi Pumbaa qui, beh da piccolo… lui era una gran beltà!

(Pumbaa): Ma proprio una rarità!

(Timon): Come ti senti?

(Pumbaa): È una storia commovente.

(Timon)

Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più

Tutti quanti svenivano e cadevano giù

(Pumbaa)

Io ho l’animo sensibile, sembro tutto d’ un pezzo

Ma ero affranto proprio a causa di quel mio puzzo

(Timon): Io ti sono sempre stato dietro e me ne pento

(Pumbaa): Che vergogna!

(Timon): Sì, si vergognava.

(Pumbaa): E volevo cambiar nome!

(Timon): Che nome volevi, Brad?

(Pumbaa): Mi sentivo sbeffeggiare, ed allora cominciavo a scorreggiare! Beh, ma non mi fermi?

(Timon): No, non ti fermo, mi disgusti!

Hakuna Matata

Sembra quasi poesia

Hakuna Matata

Tutta frenesia

(Simba)

Senza pensieri la tua vita sarà!

(Sì canta ragazzo!)

Chi vorrà vivrà

In libertà

Hakuna Matata

(Hakuna Matata, Hakuna Matata)

Senza pensieri la tua vita sarà!

Chi vorrà vivrà

In libertà!

Hakuna Matata

Hakuna Matata

Hakuna Matata

Hakuna Matata

Senza pensieri la tua vita sarà…

Chi vorrà vivrà

In libertà

Hakuna Matata