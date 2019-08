Cesare Cremonini torna a Londra per il nuovo album

Procede spedito il lavoro di Cesare Cremonini per il suo nuovo album. Il cantautore aggiorna sui social le novità in programma

Dopo aver festeggiato il ventennale dell’esordio con i Lunapop e annunciato un nuovo tour negli stadi, Cesare Cremonini continua a lavorare al suo nuovo progetto discografico. Da giorni ormai pubblica novità dal suo studio di registrazione, dove sta prendendo forma il seguito di Possibili Scenari. La fase di pre-produzione del disco si è conclusa a Bologna presso il Mille Galassie Studio e ora il cantautore si trasferirà a Londra per registrare le ritmiche delle canzoni. Con un messaggio su Instagram ha informato tutti i fan: «Sono immerso nelle acque cristalline del nuovo lavoro. Quelli che sto per vivere sono gli ultimi cinque giorni di pre-produzione, nei Mille Galassie Studio. Poi lascerò la mia città per trasferirmi a Londra, dove registreremo le ritmiche dei nuovi brani».

Il ritorno a Londra

Si tratta di un ritorno per Cesare Cremonini nella città inglese, infatti già ad inizio mese aveva annunciato che una prima parte del nuovo lavoro discografico era stata completata con le registrazioni delle orchestre per le nuove canzoni. La fase si è svolta agli Angel Studios di Londra con Nick Ingmann, direttore e compositore che ha già lavorato per Radiohead, Elton John, Bjork, David Bowie e tanti altri. Cremonini ha spiegato che sono state già registrate le parti di 22 Violini, 6 Viole, 6 Violoncelli, 1 Contrabbasso. In seguito, sono stati registrati i fiati: 3 Corni francesi, 6 Trombe, 6 Tromboni e 1 Sassofono. Il primo violino è Perry Montague Mason, che ha suonato per Amy Winehouse, Mark Knopfler, Jamiroquai, Spice Girls, ma anche nella colonna sonora di Iron Man, Il Gladiatore o Mission Impossible. Un legame importante quello tra Cesare Cremonini e Londra, raccontato dallo stesso artista sempre attraverso i suoi canali social. Fin dai tempi dell’album “Maggese”, una parte del lavoro di ogni progetto discografico viene svolto nella City: «Lo considero un regalo che mi ha fatto la vita e cerco di associare i passaggi della produzione di un album non solo al lavoro, ma a ciò che ho la fortuna di vedere e sentire mentre tutto mi accade intorno».

Il tour di Cesare Cremonini nel 2020

I nuovi brani di Cesare Cremonini anticiperanno il tour negli stadi previsto per il 2020. Cremonini 2020 Stadi sarà l’occasione per festeggiare i suoi 20 anni di carriera e partirà dal 21 giugno 2020 da Lignano Sabbiadoro. Dopo l’ottimo riscontro avuto nelle prime settimane di vendita, lo stesso artista ha annunciato che il tour si chiuderà con un evento finale previsto il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Queste tutte le date di Cremonini 2020 Stadi, il tour di Cesare Cremonini:

21 giugno - Lignano - Stadio G. Teghil

27 giugno - Milano - Stadio San Siro

30 giugno - Padova - Stadio Euganeo

4 luglio - Torino - Stadio Olimpico

7 luglio - Firenze - Stadio Artemio Franchi

10 luglio - Roma - Stadio Olimpico

14 luglio - Bari - Stadio Arena Della Vittoria

18 luglio - Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

I biglietti per partecipare al #Cremonini2C2CSTADI sono disponibili sul sito TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi diversi a seconda della location scelta.