Cesare Cremonini a Londra per registrare il nuovo album

Cesare Cremonini sta per tornare con nuove canzoni ed è volato a Londra per cominciare a registrarle. Con un post su Instagram, il cantautore bolognese ha annunciato che una prima parte del nuovo lavoro discografico è ormai completata e adesso è il momento di entrare nel vivo delle registrazioni.

Le nuove canzoni prendono forma

Cremonini è arrivato agli Angel Studios di Londra per registrare le orchestre delle nuove canzoni. Sono molti anni che il cantautore lavora con Nick Ingmann, direttore e compositore che ha già lavorato per Radiohead, Elton John, Bjork, David Bowie e tanti altri. Insieme a Ingmann, Cesare Cremonini rivede anche la scrittura di alcune parti. Nei giorni scorsi, come scrive lo stesso cantautore sui social, sono state registrate le parti di 22 Violini, 6 Viole, 6 Violoncelli, 1 Contrabbasso. In seguito, sono stati registrati i fiati: 3 Corni francesi, 6 Trombe, 6 Tromboni e 1 Sassofono. Il primo violino è Perry Montague Mason, che ha suonato per Amy Winehouse, Mark Knopfler, Jamiroquai, Spice Girls, ma anche nella colonna sonora di Iron Man, Il Gladiatore o Mission Impossible. Cesare Cremonini è soddisfatto del lavoro realizzato finora e scrive: «È dai tempi di Maggese, realizzato interamente tra Abbey Road e gli Olimpic Studio, che diamo alla mia musica la possibilità di raggiungere questa qualità. Lo considero un regalo che mi ha fatto la vita e cerco di associare i passaggi della produzione di un album non solo al lavoro, ma a ciò che ho la fortuna di vedere e sentire mentre tutto mi accade intorno, per legare ogni canzone a un ricordo reale, fatto di luoghi, persone, location, città, cibo, profumi, piacere, amore».

Cremonini 2020: il tour negli stadi di Cesare Cremonini

Ma, mentre tra i fan cresce l’attesa per il nuovo album, i biglietti per Cremonini 2020 Stadi, il tour con cui il cantautore bolognese festeggia i 20 anni di carriera, stanno andando a ruba. Era il 1999 quando, insieme ai Lunapop, Cesare Cremonini lanciava “50 special”, il brano diventato un inno generazionale e che ha dato il via a una serie di hit di successo. Con la carriera da solista, Cesare ha continuato a raccogliere consensi, affermandosi anno dopo anno come uno dei cantautori più interessanti e sensibili della sua generazione. Con il tour negli stadi, che partirà dal 21 giugno 2020 da Lignano Sabbiadoro, Cesare Cremonini ripercorrerà 20 anni di carriera in sette date, con un evento finale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Queste tutte le date di Cremonini 2020 Stadi, il tour di Cesare Cremonini:

21 giugno - Lignano - Stadio G. Teghil

27 giugno - Milano - Stadio San Siro

30 giugno - Padova - Stadio Euganeo

4 luglio - Torino - Stadio Olimpico

7 luglio - Firenze - Stadio Artemio Franchi

10 luglio - Roma - Stadio Olimpico

14 luglio - Bari - Stadio Arena Della Vittoria

18 luglio - Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

I biglietti per partecipare al #Cremonini2C2CSTADI sono disponibili sul sito TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi diversi a seconda della location scelta.