Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Sestri Levante: info e scaletta

Sarà un doppio appuntamento quello che vedrà impegnati i Pinguini Tattici Nucleari a Sestri Levante, in provincia di Genova. Due, infatti, i concerti che il gruppo terrà sulla riviera ligure: uno martedì 20 agosto e l’altro il giorno successivo. Un doppio appuntamento per recuperare la data che la band aveva in programma il 27 luglio, saltata per il maltempo.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Sestri Levante: le informazioni

Entrambi i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a Sestri Levante si inseriscono all’interno del cartellone del Mojotic Festival 2019. La cornice sarà l’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante. Chi avesse acquistato i biglietti per il vecchio spettacolo del 27 luglio, in programma al Parco Nelson Mandela della cittadina ligure, potrà partecipare a uno dei due concerti, previa prenotazione sul sito del Mojotic. L’ex convento, infatti, ha una capienza ridotta: per questo è stato necessario suddividere lo show del gruppo in due giorni. Chi, già in possesso del tagliando per il concerto del 27 luglio, non vuole o non può partecipare alle due nuove date, potrà chiedere il rimborso. Infine, sono disponibili dei nuovi biglietti, in vendita sia al botteghino la sera stessa sia sul sito di Mojotic. Il prezzo è di 23 euro per il posto unico, comprensivo dei costi di prevendita. La musica inizierà a suonare all’interno dell’ex convento già alle 19, con i set di Emma Nolde, Canca e I Tristi. L’inizio del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, invece, è previsto per le 21.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Sestri Levante: la scaletta

La scaletta dei due concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a Sestri Levante dovrebbe essere piuttosto ridotta, componendosi di appena 16 canzoni, poiché ridotto è per il momento il repertorio del giovane gruppo. Finora, la band ci ha abituato a serate piuttosto simili le une con le altre, nella scelta dei brani da proporre. Ma non è da escludere che in questa occasione, viste le due date ravvicinate ospitate dallo stesso luogo, il gruppo decida di apportare delle modifiche per differenziare i due concerti. Entrambi, comunque, dovrebbero aprirsi sulle note di “Tetris” per concludersi su quelle di “Irene”. Nel corso delle due serate, poi, non mancheranno alcune tra le canzoni simbolo del gruppo, come “Fuori dall’hype”, “Sashimi”, “Gioventà brucata” e “Verdura”. La probabile scaletta dei due concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, martedì 20 e mercoledì 21 agosto a Sestri Levante, in provincia di Genova:



Tetris Monopoli Le gentil La strategia della tenzone Nonono Fuori dall’hype Sashimi Gioventù brucata Verdura Antartide Cancelleria Bagatelle Freddie Montanelli (intro) Sciare Irene

Il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari: le date

Dopo il doppio concerto a Sestri Levante, il tour dei Pinguini Tattici Nucleari proseguirà con sei ulteriori date. Il primo sarà venerdì 30 agosto al Beky Bay Beach Village di Bellaria – Igea Marina, in provincia di Rimini. L’ultimo, venerdì 6 settembre all’Arena Ponte Alto di Modena. I prossimi concerti del tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari: