Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Montignoso: info e scaletta

Arriva in provincia di Massa – Carrara, più precisamente a Montignoso, il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari. L’appuntamento è per martedì 13 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale, frazione di Montignoso, per la terza data della tournée estiva del gruppo. L’Arena della Versilia nelle ultime settimane ha ospitato i tour di alcuni tra i principali artisti italiani, da Il Volo a Fiorella Mannoia, da Loredana Bertè agli Ex-Otago. Fino allo show di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni e allo spettacolo della cantante britannica Jess Glynne. Di seguito troverete tutte le informazioni utili per arrivare preparati al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: dagli orari ai biglietti ancora in vendita, fino alla probabile scaletta della serata e ai prossimi concerti della tournée del gruppo.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Montignoso: le informazioni

L’inizio del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Montignoso è in programma per le 21.30. Sia sul sito di TicketOne che presso i punti vendita abituali è ancora possibile acquistare i biglietti, che sono tutti in vendita al prezzo unico di 23 euro, comprensivo dei diritti di prevendita. L’Arena della Versilia si trova al civico 131 di via Foce Morta a Montignoso, nella frazione di Cinquale.

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Montignoso: la scaletta

La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Montignoso sarà piuttosto breve, poiché breve è (finora) la carriera del giovane gruppo. Il repertorio della serata si dovrebbe comporre di 16 brani. L’inizio del concerto sarà affidato a “Tetris”, mentre il finale dovrebbe essere sulle note di “Irene”. Questo, ovviamente, se il gruppo deciderà di attenersi alle scalette finora proposte nel corso del tour. Ci saranno alcuni tra i brani più celebri dei Pinguini Tattici Nucleari: canzoni come “Fuori dall’hype”, “Sashimi”, Gioventù bruciata” e “Verdura”. Tuttavia, non è da escludere che il gruppo decida di apportare delle modifiche alla scaletta. La probabile scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, martedì 13 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale:

Tetris Monopoli Le gentil La strategia della tenzone Nonono Fuori dall’hype Sashimi Gioventù brucata Verdura Antartide Cancelleria Bagatelle Freddie Montanelli (intro) Sciare Irene

Il tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari: le date

Archiviata la data in programma a Montignoso, i Pinguini Tattici Nucleari proseguiranno il loro giro dello Stivale, con un tour che sta attraversando l’Italia da nord a sud. La prossima data sarà venerdì 30 agosto presso il Beky Bay Beach Village di Bellaria – Igea Marina, in Provincia di Rimini. La conclusione del tour, invece, sarà venerdì 6 settembre all’Arena Ponte Alto di Modena. Le prossime date del tour estivo dei Pinguini Tattici Nucleari: