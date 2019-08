Irene Grandi: le frasi più belle delle sue canzoni

Irene Grandi, classe 1969, è tra le artiste più famose del Bel paese. Nel corso della sua carriera la cantante ha lanciato singoli e album che hanno fatto la storia della discografia italiana conquistando il cuore di milioni di persone.

Irene Grandi: grandi successi

Il debutto di Irene avviene nel 1994 con l’album omonimo, il resto è storia. Negli anni successivi la cantante di “Bum Bum” inanella un successo dietro l’altro, tra questi il disco di diamante con l’album “In vacanza da una vita”, in grado di vendere oltre 500.000 copie su suolo italiano.

Nel febbraio del 2019 Irene sale sul palco del Festival di Sanremo (qui tutte le foto più belle della serata finale) per esibirsi con Loredana Bertè sulle note di “Cosa ti aspetti da me”, la performance ottiene immediatamente grandi consensi da parte del pubblico e della critica. Riscopriamo le frasi più belle di alcune delle canzoni più famose di Irene Grandi.

“Bum Bum” (1995)

“Io vado a vedere

Mi sono persa in Giappone, e così

Vedrai che qui si sta bene, anche qui

I ragazzi si baciano sui motorini

Davanti alle scuole

E tutto il mondo è paese, e siamo milioni

Milioni di case e colori

Chissà se tutti mettono fiori, sì nei cannoni

Tra la gente che gira è la vita che arriva e che va

Il mondo gira"

“La tua ragazza sempre” (2000)

"Ma lasciati andare

Segui il tuo cuore e arrivando alle stelle

Prova a prendere quelle

Nessuna è più bella di me

E non dirmi ti amo anche tu

Lascia soltanto il tuo cuore

Niente di più"

“Per fare l’amore” (2001)

“Io non ci invecchio con te

Io non ci scherzo con te

E non mi importa di uscire in mezzo alla gente meglio evitare

E' meglio così

Ma io ho bisogno di te

Io non conosco che te

Per fare l'amore

Per fare l'amore

Per mettere al mondo un figlio migliore

Che nasce che cresce

Che mangia che dorme che è dentro di me

Che aspetto comunque

Che sento sarà anche meglio di me

E io ho bisogno di te

Solo soltanto di te”

“Prima di partire per un lungo viaggio” (2003)

“Prima di partire per un lungo viaggio

Devi portare con te la voglia di non tornare più

Prima di non essere sincera

Pensa che ti tradisci solo tu”

“La Cometa di Halley” (2010)

“Tu vuoi vivere così

Coi vantaggi della civiltà

E pontifichi su ciò che ci fa male

Non la vedi la stupidità di una relazione

Che non ha francamente neanche un asso da giocare

Eppure un tempo ridevi

E mostrandomi il cielo

Mi disegnavi illusioni e possibilità

E la Cometa di Halley ferì il velo nero

Che immaginiamo nasconda la felicità”