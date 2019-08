I concerti di Ferragosto 2019 in Italia da non perdere

Non c’è una regola per il Ferragosto. C’è chi preferisce trascorrerlo intorno a un falò, in spiaggia; chi insieme agli amici, dopo aver preparato un picnic. E chi in compagnia, la sera, ascoltando della musica dal vivo. Non rimarrà a bocca asciutta chi predilige questa ultima opzione, con i tanti concerti in programma tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto lungo tutto lo Stivale. Ecco quindi i principali concerti di Ferragosto 2019.

Ferragosto 2019: i concerti del 14 agosto

Il primo concerto di Ferragosto 2019 sarà già alle 14 di mercoledì 14 agosto. Protagonista Max Gazzè, che si esibirà al Rifugio Gilberti – Località Sella Nevea di Chiusaforte, in Provincia di Udine: spettacolo inserito nell’ambito del “No Borders Music Festival”. Forse sonda il terreno per il prossimo Festival Arisa, che mercoledì 14 agosto sarà in scena al Roof Garden Casinò di Sanremo. Un concerto in una città che la conosce molto bene e che la omaggia, infatti, con un sold-out. Ci spostiamo di qualche chilometro più a sud: nella Villa delle Rose di Misano Monte, in Provincia di Rimini, per il concerto di Bob Sinclar: biglietti ancora in vendita a 35 euro. Rimaniamo sempre nel Riminese per il concerto degli Offspring, attesi al parco Pavese – via Pinzon 227 di Bellaria Igea Marina per il Bey Fest. A Ripescia, frazione di Grosseto, arriva invece Diodato, nel parco naturale della Maremma. Tanti saranno poi i concerti in Puglia: nel piazzale ex convento degli agostiniani a Melpignano, in provincia di Lecce, ci saranno i Subsonica: biglietti in vendita da 20.70 euro. E poi ci sarà Irene Grandi, che si esibirà gratuitamente sul palco allestito in piazza Plebiscito, a Spinazzola, nella macro Provincia di Barletta – Andria – Trani. E poi ancora Puglia con il dj Steve Aoki, pronto a fare ballare il pubblico di Gallipoli, nella discoteca Praja. Ci spostiamo ora in Sicilia: al Mish Mash Festival di Milazzo, nel Messinese, con I Hate My Village. Biglietti in vendita a 23.50 euro.

Ferragosto 2019: i concerti del 15 agosto

Saranno diversi anche i concerti in programma il giorno di Ferragosto. Dopo la tappa riminese, arrivano anche nel nord Italia gli Offspring: l’appuntamento è alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in Provincia di Udine. Biglietti in vendita a partire da 40.25 euro. Rimaniamo nella stessa cittadina friulana per lo show di Myss Keta. Anche in questo caso, sono ancora disponibili i biglietti, in vendita da 33 euro. Dopo il concerto pugliese del giorno prima, arriva a Caorle - in Provincia di Venezia - dj Steve Aoki. L’appuntamento è in piazzale Olimpia. Le canzoni di Lucio Dalla illumineranno la notte pescarese: in piazza della Libertà, a Popoli, arriva Ron. Torniamo alla discoteca Praja Gallipoli, che il 15 agosto ballerà al ritmo delle canzoni di Elettra Lamborghini. A Seminara, in Provincia di Reggio Calabria, arriverà invece il rock delle Vibrazioni. Infine, ci spostiamo in Sardegna, in Provincia di Olbia. In piazza Giubileo a Budoni, per il concerto di Alvaro Soler; in piazza del Popolo a Berchidda, per la serata conclusiva di “Time in Jazz”, con Ornella Vanoni.