Achille Lauro: nuova data a Roma per il Rolls Royce Tour

Due concerti imperdibili nella Capitale per Achille Lauro, che dopo una prolifica tournée estiva, prepara già le date autunnali e sbalordisce per la velocità con cui gli appuntamenti vengono presi d’assalto. Il 4 e il 5 ottobre, il rapper vi aspetta all’Atlantico Live di Roma per due imperdibili concerti.

Achille Lauro in tour: tutte le date

Manca poco alla conclusione della leg estiva del tour Rolls Royce 2019 di Achille Lauro, con le ultime quattro date che non sembrano poi così lontane:

15 agosto, Noci @ Festival Anime Note

17 agosto, Castiglioncello @ Castello Pasquini

21 agosto, Pietrasanta @ La Versiliana

6 settembre, Mondovì @ Wake Up Festival

Di seguito, l’elenco appena rifornito delle date autunnali del tour di Achille Lauro prodotto da Friends & Partners:

3 ottobre, Firenze @ Tuscany Hall

4 ottobre, Roma @ Atlantico Live (NUOVA DATA)

5 ottobre, Roma @ Atlantico Live (in esaurimento)

7 ottobre, Milano @ Fabrique

10 ottobre, Bologna @ PalaEstragon

11 ottobre, Venaria Reale (TO) @ Teatro Concordia

13 ottobre, Napoli @ Casa della Musica

I biglietti per gli appuntamenti autunnali sono ancora disponibili per tutte le date e tutte le fasce di prezzo sul circuito di prevendita TicketOne a partire da 26 euro. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato. Le date dei concerti fanno riferimento agli appuntamenti di maggio che erano stati spostati a ottobre per motivi organizzativi. I biglietti acquistati restano validi per le date di riferimento nelle stesse location.

Lo spettacolo che Achille Lauro porterà sui palcoscenici dei migliori locali d’Italia è un collaudato mix di luci, abiti e scenografie di cui il rapper è il cerimoniere indiscusso. Insieme a Lauro sul palco non mancherà nemmeno il producer e chitarrista Boss Doms, che si esibirà insieme a una band composta da Nicola Iazzi (basso), Mattia Tedesco (chitarre) e Marco Lanciotti (batteria).

“1969” di Achille Lauro

Dopo lo straordinario successo del brano “Rolls Royce”, canzone prodotta da Boss Doms con Frenetik & Orang3 per la sessantanovesima kermesse sanremese del 2019, Achille Lauro ha iniziato alla grande la sua estate con il singolo “1969”, entrato in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno 2019. “1969” è anche la title track del disco del rapper, uscito il 12 aprile per l’etichetta Sony Music. Il titolo fa riferimento agli eventi simbolici più rivoluzionari del Novecento, tra cui il Rooftop Concert dei Beatles, l’arresto di Jim Morrison per atti osceni in luogo pubblico, il primo impianto di cuore artificiale, il matrimonio tra Yoko Ono e John Lennon, il primo allunaggio, il festival di Woodstock, l’uscita di “Satyricon” di Fellini, “Easy Rider”, l’album “Led Zeppelin II” e il millesimo gol di Pelé. L’album si discosta molto dalla produzione precedente, che esplorava sonorità samba trap: “1969” è un disco pop rock che cerca un cantautorato non dissimile da quello delle icone come Vasco Rossi e Lucio Battisti.