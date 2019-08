Jess Glynne e Rita Ora in concerto a Porto Cervo: info e scaletta

L’estate sarda entra nel vivo e lo fa anche con la musica più hot del momento. Lunedì 12 agosto all’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, una delle location più in della Costa Smeralda, si terrà un concerto da favola con le esibizioni di Jess Glynne e Rita Ora. Le due stelle si esibiranno sul palco fronte piscina dell'iconico albergo che Marriott Costa Smeralda gestisce per la proprietà di Qatar Holding. Ad aprire il concerto delle regine della musica internazionale sarà Luna Melis, giovanissima cantante sarda che, dopo il successo raggiunto al talent show X-Factor, ha iniziato a collaborare con artisti di fama. Tanti i vip attesi all’esclusivissimo Gran Galà organizzato dal resort: tra gli altri anche Leonardo Di Caprio e Beyoncé, che in questi giorni sono in vacanza a bordo dei rispettivi yacht al largo di Cala di Volpe.

La probabile scaletta di Jess Glynne

Per Jess Glynne la serata di Porto Cervo fungerà da prologo in vista della sua unica “vera” data italiana di questa estate, quella di mercoledì 14 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale (MS) per la quale i biglietti sono ancora in vendita sul circuito Ticketone (Parterre in piedi 35 euro, Tribuna 40 euro). Cantante e compositrice britannica, la Glynne ha vinto un Grammy Award nel 2014 per la miglior registrazione dance grazie a “Rather Be”, in collaborazione con il gruppo Clean Bandit. È l'unica artista donna ad aver ottenuto sette prime posizioni nella classifica dei singoli britannica. Ad oggi ha venduto più di 30 milioni di singoli e 3 milioni di album in tutto il mondo. Di seguito la scaletta eseguita dalla cantante nel concerto dello scorso 28 luglio a Singleton Park a Swansea, in Galles:

Hold My Hand No One You Can Find Me Rollin Intro These Days (Rudimental cover) 123 Thursday Ain’t Got Far To Go Hate/Love Take Me Home So Real (Warriors)/Real Love/My Love Rather Be All I Am Nevermind I’ll Be There

La probabile scaletta di Rita Ora

Rita Ora, nome d’arte di Rita Sahatçiu, in Italia era invece transitata qualche mese fa, con un concerto da urlo al Fabrique di Milano il 30 aprile scorso. Artista di punta dell’ultima ondata dance-pop, kosovara di origine, ha al suo attivo i due album “Ora” e “Phoenix” e vanta oltre 15 milioni di follower su Instagram. Nel suo palmares anche un MTV Europe Music Awards e un MTV Video Music Awards, ma ha ricevuto vari riconoscimenti anche come modella, visto il suo fisico prorompente, e come attrice, partecipando ai film tratti dal best seller “Cinquanta sfumature di grigio” Per anticipare quella che potrebbe essere la scaletta del suo live, ecco la setlist del concerto tenuto lo scorso 12 luglio all’Eszaki Strand di Velence, in Ungheria: