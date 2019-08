Ricky Martin: le 5 canzoni più belle

@Getty Images

Dalla collaborazione con Christina Aguilera al singolo "Come With Me", Ricky Martin ha scalato le classifiche di tutto il mondo con brani che sono entrati nella storia della musica pop .

Ricky Martin è tra gli artisti di maggior successo al mondo. Il cantante inizia la carriera nella boyband Menudo per poi avviare il suo percorso da solista. Il debutto in solitaria avviene nel 1991 con l’album omonimo che riscuote immediatamente grandi consensi in alcuni paesi dell’America Latina. Negli anni successivi l’artista continua a inanellare un successo dietro l’altro fino alla grande e definitiva affermazione con il singolo “Maria”, pubblicato nel 1995 ed esploso nel mondo nei mesi successivi. Il resto è storia. Ricky Martin lancia brani che scalano le classifiche in ogni angolo del pianeta, il suo album “Ricky Martin”, distribuito nel 1998, è uno dei dischi di maggior successo di sempre grazie a un totale di circa oltre venti milioni di copie vendute. Nel corso della sua carriera il re del pop latino (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) si è cimentato anche con brani in lingua inglese aumentando sempre di più la sua popolarità. Scopriamo le cinque canzoni più belle. “Livin’ La Vida Loca” (1999) Un video indimenticabile con protagonista Nina Moric e un ritornello su cui tutti abbiamo ballato almeno una volta nella vita. “Livin’ La Vida Loca” è uno dei singoli più famosi nella storia della musica pop. Il brano raggiunse le posizioni più alte delle classifiche in tutto il mondo guadagnando anche numerosi riconoscimenti.

“She Bangs” (2000)

“She Bangs” è il primo brano estratto dall’album “Sound Loaded” che riuscì a vendere oltre due milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America. Il singolo si rivelò un successo di portata mondiale.

“Nobody Wants To Be Lonely” (2001)

“Nobody Wants To Be Lonely” può essere considerata come una delle ballad più belle di sempre. Il re del pop latino si unisce al timbro unico di Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Dirrty"), il video vede i due protagonisti muoversi all’interno di un palazzo.

“Come With Me” (2013)

Uno dei punti di forza del cantante è sicuramente la capacita di passare dal mercato spagnolo a quello inglese mantenendo sempre una grandissima credibilità. “Come With Me” è un brano che si differenzia dalle canzoni più note del cantante ma che convince e conquista pienamente.

“Adrenalina” con Jennifer Lopez e Wisin (2014)

Una collaborazione che unisce il cantante, l’esplosiva e inarrivabile Jennifer Lopez e Wisin per un risultato semplicemente micidiale. Le sonorità latine si mescolano perfettamente a un sound dance internazionale, il video ufficiale della canzone vede Ricky e Jennifer, due degli artisti più sexy al mondo, far sognare il pubblico. Epico.