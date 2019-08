Eros Ramazzotti in concerto a Pula: info e scaletta

Ultima data agostana per Eros Ramazzotti, che dopo il trittico di Taormina sbarca a Pula. Il concerto è previsto per sabato 10 agosto alle ore 21.30 alla Forte Arena di Santa Margherita e rappresenterà l’evento finale del cartellone della suggestiva venue sarda. Ramazzotti sarà accompagnato, come sempre, da musicisti d’eccezione: il direttore musicale Luca Scarpa al piano, Giovanni Boscariol alle tastiere, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco alla chitarra e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (chitarre), Eric Moore (batteria), fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel, e Scott Paddock (sax), celebre per le sue influenze jazz che lo hanno portato a collaborare, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne e Ray Charles. Biglietti esauriti da qualche giorno, è possibile però che in cassa ci sia ancora qualche tagliando disponibile all’ultimo minuto.

Il “Vita ce n’è World Tour”

Dopo essersi dovuto fermare ai box nel mese di maggio per un problema alle corde vocali che lo ha costretto a rinviare al 2020 tutte le date in America, il “Vita ce n’è World Tour” è ripreso regolarmente lo scorso 11 luglio in Svizzera, a Locarno, per poi tornare in Italia il 16 luglio al Lucca Summer Festival. Dopo questa doppietta in Italia, il cantante romano è andato avanti con il suo tour tra Francia, Spagna e Austria prima di far ritorno nel nostro Paese tra agosto e settembre (con una delle tre date all’Arena di Verona, quella del 14 settembre, praticamente sold out: sono stati rimessi in vendita solo alcuni biglietti di poltronissima a 230 euro) e poi lanciare la leg invernale nei palasport a partire dal mese di novembre. Di seguito tutte le date italiane all’interno del tour mondiale di Eros Ramazzotti:

Sabato 10 agosto – Santa Margherita di Pula (CA), Forte Arena SOLD OUT

Mercoledì 11 settembre – Verona, Arena

Giovedì 12 settembre - Verona, Arena

Sabato 14 settembre - Verona, Arena

Martedì 26 novembre – Bolzano, PalaOnda

Venerdì 29 novembre – Rimini, RDS Stadium

Martedì 3 dicembre – Ancona, PalaPrometeo Estra

Venerdì 6 dicembre – Eboli (SA), PalaSele

Mercoledì 11 dicembre – Roma, PalaLottomatica

Sabato 14 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Martedì 17 dicembre – Livorno, Modigliani Forum

Venerdì 20 dicembre – Milano, Mediolanum Forum

La probabile scaletta

Sul palco, oltre ai grandi successi che lo hanno reso celebre e con i quali ha conquistato milioni di persone in oltre tre decenni di carriera, presenterà le canzoni del nuovo album uscito in lingua italiana e spagnola in cento paesi. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta eseguita al concerto di Lucca dello scorso 16 luglio: