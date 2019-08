Valeria Marini, quattro chiacchere sulla nuova canzone “Me Gusta”

Tra i personaggi più iconici e continuativi del mondo dello spettacolo italiano figura, innegabilmente, Valeria Marini . La showgirl, nata sotto il segno del toro, ha più volte dato prova, durante la sua lunga carriera televisiva, di amare il mondo della musica. Per onorare questa passione ha deciso di pubblicare un singolo, Me Gusta , dal ritmo latino e coinvolgente. Ne abbiamo parlato con lei, che ci ha raccontato com'è andata.

(@Mattia Ferrarini)

Me Gusta è il singolo estivo di Valeria Marini, uscito nel mese di agosto. Il brano, in realtà, ha fatto discutere ancora prima di essere pubblicato poiché, durante le riprese del videoclip, la regina della televisione italiana ha dovuto pagare una salatissima multa per essersi “immersa nelle acque” della Fontana della Barcaccia a Roma. Tuttavia, lo spiacevole evento non ha fermato la grintosa Valeria, impegnata più che mai nella promozione del singolo. Per l’occasione abbiamo scambiato quattro chiacchiere con l’artista, che ci ha raccontato com’è stato approcciarsi (per la seconda volta, in realtà) al mondo della musica.

Da dove nascono la tua passione per la musica e l’idea di incidere un singolo?

Nutro la passione per la musica da sempre. Ho studiato anche pianoforte al conservatorio, ho sempre amato la musica. Però, diciamo, l’iter di questo singolo è stato il seguente: a me hanno sempre proposto canzoni e musiche da cantare, ma non mi hanno mai entusiasmata più di tanto. Poi è arrivato, tramite amici, questo pezzo di Andrea Martinelli e mi è piaciuto molto, era allegro. Lo abbiamo sistemato insieme ed è nata la hit.

Durante la tua lunga carriera hai cantano più volte in tv…segno premonitore?

Segno premonitore non lo so (ride). Ma è stato un sogno che sono riuscita a realizzare e ne sono molto contenta.

Quali sono i generi musicali che preferisci?

In questo momento mi piace molto il reggaeton. È un ritmo che mi coinvolge molto, che mi fa ballare, porta energia positiva. Trovo che il reggaeton sia davvero un bel genere.

Quali sono i tuoi artisti di riferimento?

Per il regaetton, Maluma. Altri cantanti che mi piacciono molto sono Jovanotti, Shakira, Laura Pausini. In realtà ci sono diversi cantanti che mi piacciono, che mi fanno impazzire.

Il tuo singolo è una canzone estiva, con il potenziale di un tormentone. A questo proposito, quali sono i tuoi tormentoni estivi preferiti di sempre?

Me gusta (ride). Beh, diciamo che i pezzi che mi hanno entusiasmato di più, nei vari periodi, sono stati, oltre a quelli di Maluma, Bailando di Enrique Igleias e Despacito. Mi piace molto, inoltre, Chantaje di Shakira e Maluma. Queste sono le hit del passato che porto nel cuore! Adesso, invece, mi piace tanto Beautiful People di Ed Sheeran e Khalid.

Avevi già avuto precedenti esperienze musicali, giusto?

Io ho fatto un singolo con Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio (Amare amare amare) per un’operazione di charity importante. Ognuno di noi ha raccolto i fondi per la propria associazione. Io ho aiutato l’Amry, Gigi un ospedale per disabili e Anna si era occupata della lotta contro la violenza sulle donne. Questo è stato il primo progetto musicale a cui ho partecipato.

Ti piacerebbe pubblicare altri singoli in futuro?

Certo, la musica è una strada che mi piace molto. Me Gusta, inoltre, sta andando bene, piace, e mi fa tanto piacere. Poi sono andata in Spagna per presentarlo allo schiuma party ed è stato un gran successo anche lì!

Aggiungerei una curiosità sul fatto che mi sono buttata nella Fontana della Barcaccia. C’era la ressa, la calca, faceva troppo caldo e per un secondo ho voluto toccare quell’acqua che vedo tutti i giorni, io abito li.

Tu hai avuto un’esperienza televisiva molto lunga e ricca di successi. Quali sono i programmi che ti sono rimasti nel cuore?

Ho fatto sempre esperienze molto originali, le ho fatte per prima, e sono sempre stati dei successoni. Ad esempio, Essere Valeria, andato in onda su Sky per molto tempo ed è stata una bellissima esperienza. Sicuramente ricordo Il Festival di Sanremo, Il Bagaglino, il Grande Fratello VIP, Serata mondiale, Temptation Island VIP.