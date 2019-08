Daniele Silvestri in concerto a Patti: info e scaletta

Una location da favola, le prime luci dell’alba a fare da splendida cornice. Sarà un concerto molto particolare quello di Daniele Silvestri al Teatro Antico di Tindari, a Patti. Il cantautore romano si esibirà giovedì 8 agosto alle 5 del mattino, proponendo il suo spettacolo che anticipa il tour autunnale nei palasport: lo spettacolo “Prima che…”. Un modo per suonare in posti suggestivi e particolari. L’appuntamento di Tindari rientra nel cartellone degli eventi dell’Indiegeno Fest e chiuderà l’edizione 2019 della kermesse, che in una settimana ha visto salire sul palco anche Canova, Franco126, Myss Keta, Coma Cose e Carl Brave. Ad aprire il live di Silvestri sarà la musica di Yuman. Biglietti ancora disponibili sul circuito Ticketone: la Cavea non numerata costa 34,50 euro, il Parterre numerato 46 euro.

Il “La terra sotto i piedi Tour”

Silvestri ha scelto di esibirsi in sole cinque date questa estate, per dare una sorta di antipasto del tour vero e proprio nei palasport, che partirà nel mese di ottobre. Per le date estive, il cantautore ha scelto solo location suggestive, come appunto il Teatro Greco di Tindari. «Prima che… arrivi l’autunno, e insieme a quello, il tour Palasportivo de “La terra sotto i piedi” passerà un po’ troppo tempo per rimanere congelato in attesa, lo confesso – ha spiegato Silvestri aprendo il nuovo tour – allora decido di affrontare l’estate alle porte centellinando qualche piccola ma importante occasione per fare musica e incontrarci, se lo vorrete. In qualche caso, per cogliere delle opportunità rare e suggestive – come ad esempio il concerto acustico che faremo il 20 luglio in quel posto incredibile che è il Castello di Arco, in Trentino, oppure quello altrettanto magico che avremo l’occasione di proporre l’8 agosto al Teatro Greco di Tindari, suonando alle prime luci dell’alba – altre volte per prestare anche brevemente la nostra voce e la nostra musica all’interno di iniziative che sentiamo vicine per vari motivi, come sul palco del Wired Fest a Milano e su quello del Mediterranea al Castello a mare di Palermo, per la manifestazione anti-razzista a sostegno della missione della nave Mare Jonio. Ma ce ne saranno altri di appuntamenti da annunciarvi in futuro. Ma non fra tanto, eh. Prima. Prima che…». I biglietti per le tappe del tour sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a partire da 28,75 euro. Di seguito, il calendario completo dei concerti in programma:

Giovedì 8 agosto – Patti (ME), Teatro Greco di Tindari

Sabato 19 ottobre – Foligno (PG), PalaPaternesi

Venerdì 25 ottobre – Roma, Palazzo dello sport

Sabato 26 ottobre – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 8 novembre – Padova, Kioene Arena

Sabato 9 novembre – Rimini, RDS Stadium

Venerdì 15 novembre – Bari, PalaFlorio

Sabato 16 novembre – Napoli, PalaPartenope

Venerdì 22 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 23 novembre - Torino, PalaAlpitour

La probabile scaletta

La scaletta che Daniele Silvestri sta portando in giro per l’Italia è stata piuttosto standard per tutti i live finora eseguiti, con tutti i classici del repertorio del cantautore romano e brani tratti dall’ultimo album “La terra sotto i piedi”, uscito il 3 maggio scorso. Di seguito, per farsi un’idea, la lista delle canzoni suonate nel concerto dello scorso 24 luglio al Giffoni Music Concept: