Katy Perry ha perso in tribunale i diritti della hit "Dark Horse"

Tutti ricordano “Dark Horse”, uno dei brani di Katy Perry che hanno segnato la sua carriera musicale e hanno fatto la storia della musica. Un tribunale di Los Angeles ha però stabilito che la hit leggendaria è stata copiata da una canzone del rapper Flame. Ecco quanto stabilito dalla sentenza.

Katy Perry copia “Dark Horse”: il verdetto

Lunedì 29 agosto un tribunale americano ha stabilito che la cantante Katy Perry ha copiato il suo singolo di successo globale “Dark Horse”. Il brano era stato pubblicato la prima volta il 17 settembre 2013 dalla Capitol Records come singolo di punta del suo quarto album in studio, “Prism”. La canzone è stata scritta dalla stessa artista, Juicy J, Max Martin, Cirkut, Dr. Luke e Sarah Hudson. Secondo quanto dichiarato in un’intervista, “Dark Horse” era stata originariamente concepita durante una sessione di scrittura tra Katy Perry e Hudson nella sua casa di Santa Barbara, in California.

“Dark Horse” però sarebbe anche un plagio del brano di rap cristiano del 2009 “Joyful Noise”, scritta dal rapper Flame. Nel corso del processo la popstar di “I Kissed a Girl” e i suoi avvocati hanno negato l’accusa, sorta ormai nel lontano 2014. Erano addirittura arrivati a costruire il loro argomento di difesa sul fatto che entrambe le canzoni erano dotate di una base “banale”, e che dunque Flame (nome d’anagrafe Marcus Tyrone Gray) non poteva avanzare la pretesa di vantare un diritto d’autore. Inoltre, la cantante ha affermato di non aver mai sentito prima la canzone del rapper.

L’accusa, guidata dagli avvocati di Flame, ha sostenuto l’idea che “Dark Horse”, scritta e prodotta da cinque persone differenti, si basasse su una copiatura di “Joyful Noise”, facendo inoltre notare che la cantante aveva cominciato la sua carriera nella musica cristiana. Non è ancora stato stabilito l’ammontare del risarcimento che Katy Perry dovrà pagare al rapper, ma visto il successo planetario del singolo è probabile che la somma sarà milionaria.

“Dark Horse” e Katy Perry

“Dark Horse” mescola elementi pop, trap e hip-hop. Il suo successo commerciale le ha fruttato un MTV Video Music Awards come “Best Female Video” e, sempre nel 2014, anche un MTV Europe Music Awards e un American Music Awards come “Singolo dell’Anno”. Oltre alle innumerevoli nomination ai Grammy, il brano era stato uno dei singoli più venduti a livello mondiale di quel periodo e, nel 2015, è suonata anche all’Half Time Show, spettacolo del Superbowl che quell'anno vide come protagonista proprio Katy Perry. Il video YouTube della canzone ammonta attualmente a 2 miliardi e 600 mila visualizzazioni, cifra destinata ad aumentare vista la sentenza da poco rilasciata.

L’ultimo successo discografico di Katy Perry risale al 2017, quando la star ha pubblicato l’album “Witness” per l’etichetta Capitol. Dalla release, sono stati pubblicati 5 singoli: “Chained to the Rhythm”, “Bon Appétit”, “Swish Swish”, “Save as Draft” ed “Hey Hey Hey”. Per l’occasione, la star ha lanciato un live streaming di 4 giorni intitolato “Katy Perry Live: Witness World Wide”, lanciandosi poi nel tour. A maggio di quest'anno ha rilasciato il singolo "Never really over".