Gemitaiz in concerto a Gallipoli: info e scaletta

Uno dei rapper più caldi del momento in una delle capitali del divertimento estivo d’Italia. Un connubio sulla carta perfetto quello tra Gemitaiz e Gallipoli: martedì 30 luglio, infatti, l’artista romano sarà di scena alla Praja (lungomare Galilei, Baia Verde) nell’ambito della sesta edizione del “Sottosopra Fest”, festival estivo dedicato alla musica hip-hop in tutte le sue forme. L'evento, dopo aver superato nella precedente edizione le 20 mila presenze, ha in programma più di 10 concerti con vari nomi di punta del panorama musicale italiano e prosegue nel suo intento di dare un’immagine completa della nostra scena urban. I nomi annunciati vanno proprio in questa direzione: dopo l’opening party con Tedua e il live di Gemitaiz, domenica 4 agosto sarà la volta di Madman, anche lui in programma al Praja di Gallipoli per una tappa del suo “MM Vol. 3 Summer Tour”. Giovedì 8 agosto è la Dark Polo Gang con il lato glamour della trap a calcare il palco del Ten di Gallipoli, mentre sabato 10 agosto si torna alla Praja con Luchè, pronto per tornare sui più importanti palchi d’Italia con il suo “Potere Tour”. Domenica 11 agosto il Pala Live di Lecce ospiterà una combo esplosiva con i live di Izi, Sick Luke e Speranza, mentre martedì 13 agosto sempre al Pala Live di Lecce si esibirà un altro artista romano, Carl Brave, con il suo “Notti Brave Summer Tour”. Venerdì 16 agosto Capo Plaza ritorna a Gallipoli per far scatenare tutta la Praja e sabato 17 agosto sarà Guè Pequeno, con la vecchia scuola rap italiana, a calcare il palco del Ten di Gallipoli. Tornando al live di Gemitaiz, biglietti ancora disponibili sia sul circuito Ticketone che direttamente al botteghino, che aprirà alle ore 20. Il concerto è previsto per le 20.30.

Le date del tour

Quella di Gallipoli sarà la penultima apparizione estiva di Gemitaiz, che tornerà dal vivo a Soverato (CZ) il 17 agosto per poi tornare in silenzio fino alla prossima primavera: a marzo 2020 sono già in programma due concerti, a Milano e Roma, in coppia con quel Madman con il quale ha firmato da qualche settimana il fortunatissimo singolo “Veleno 7” e che arriverà a Gallipoli il prossimo 4 agosto. Per tutti i live, i biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone. Di seguito tutte le date di Gemitaiz al momento in programma:

Martedì 30 luglio 2019 – Gallipoli, Sottosopra Fest

Sabato 17 agosto 2019 – Soverato (CZ). Summer Arena

Venerdì 13 marzo 2020 – Roma, Palazzo dello sport (con Madman)

Venerdì 20 marzo 2020 – Milano, Mediolanum Forum (con Madman)

La possibile scaletta

Ovviamente, sono attese tutte le grandi hit nel concerto di Gemitaiz in terra pugliese. Di seguito, la scaletta che potrebbe presentare nel live alla Sottosopra Fest, basata sulla setlist eseguita al concerto a Rock in Roma dello scorso 5 luglio: