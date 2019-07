Fiorella Mannoia in concerto ad Aosta: info e scaletta

Fiorella Mannoia aprirà la 24ª edizione di Aosta Classica, rassegna estiva che animerà la città dal 22 luglio fino al prossimo 4 agosto 2019. La cantante romana si esibirà in concerto nella cornice del Teatro Romano proprio questo lunedì 22 luglio. L’evento fa parte del suo “Personale tour”, che proseguirà in suggestive location fino al mese di dicembre. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati al concerto di Aosta: orari, biglietti, come arrivare e scaletta del live.

Fiorella Mannoia ad Aosta: tutte le info utili sul concerto

Lo scorso maggio Fiorella Mannoia è partita con il suo “Personale tour”, il ritorno live della cantante che sta presentando ai fan il nuovo album “Personale”, pubblicato il 29 marzo 2019. Dietro a questo disco si cela la riscoperta passione per la fotografia: «Ho voluto abbinare a ogni brano di questo album uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni». La tournée si terrà in suggestive location estive sparse per tutta Italia, per poi continuare nei teatri fino al mese di dicembre. Concentrandoci sul prossimo appuntamento in calendario, ecco tutte le informazioni utili per assistere al concerto di Fiorella Mannoia in programma lunedì 22 luglio al Teatro Romano di Aosta, evento della rassegna estiva Aosta Classica. L’orario di inizio del live è fissato per le 21:30. I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone e Vivaticket (attualmente solo nei punti vendita autorizzati e non più online), oppure in città nei negozi Musica e Ricordi e Spazio Musica o direttamente alle casse della venue. Il prezzo per i posti in prima platea numerata è di 40 euro + diritti di prevendita, mentre in seconda platea numerata scende a 30 euro + d.p.. La tensostruttura allestita nella parte occidentale dello spazio adiacente all'antico Teatro Romano è divenuta negli anni la location principale per gli eventi dell'Aosta Classica. L'accesso alla venue è permesso solo attraverso via Charrey. L'ingresso in via Charrey è davanti alla fermata dell'autobus Piazza Chanoux.

La possibile scaletta del concerto

Fiorella Mannoia presenterà dal vivo i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale”, pubblicato lo scorso 29 marzo, lasciando comunque ampio spazio ai suoi precedenti grandi successi. In scaletta non potrà mancare il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, “Il peso del coraggio”, così come i brani più famosi dell’artista romana, tra cui “Come si cambia”, “Quello che le donne non dicono”, “In viaggio”, “Le parole perdute”. Tra le canzoni presentate live durante il tour ci sono anche alcune cover di grandi artisti italiani: “Sally” di Vasco Rossi, “Sempre e per sempre” di De Gregori, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, “Panama” di Ivano Fossati e “Povera patria” di Franco Battiato. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Fiorella Mannoia durante i precedenti live del “Personale tour”; le canzoni presentate al concerto di Aosta potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.