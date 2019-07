Salmo e Maneskin in concerto a Lucca: info e scaletta

Hip-hop e rock si incontrano sul palco del Lucca Summer Festival venerdì 19 luglio. Come avevano già fatto il 6 luglio sul palco del Collisioni Festival di Barolo, in piazza Napoleone Salmo e Maneskin si passeranno il testimone per una serata che farà incontrare due mondi apparentemente lontani. I biglietti sono andati a ruba, ma resta ancora qualche tagliando disponibile, in vendita sia sul circuito Ticketone che direttamente alla cassa di Lucca: esauriti i posti nei settori numerati, ne restano nel parterre in piedi al prezzo di 46 euro. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21, con i Maneskin in apertura e Salmo a seguire.

La possibile scaletta dei Maneskin

Di rientro da Barcellona, dove si sono esibiti al Doctor Music Festival lo scorso 14 luglio, i Maneskin tornano davanti al pubblico italiano per una delle poche date estive in programma dopo un inverno in giro per l’Italia e l’Europa. Dopo il live di Lucca, i Maneskin saranno a Bellinzona (27 luglio), Macerata (25 agosto, già sold out), Parigi (11 settembre) e Sesto San Giovanni (14 settembre). Di seguito, la scaletta che potrebbero eseguire sul palco di Lucca in base alle esibizioni degli ultimi mesi:

Intro Fear For Nobody Are You Ready? Chosen Kiwi (Harry Styles cover) New Song Morirò da re Recovery Sh*t Blvd Beggin (The Four Seasons cover) Take Me Out (Franz Ferdinand cover) Somebody Told Me (The Killers cover) Interlude Le parole lontane Pyro (Kings of Leon cover) Niente da dire You Need Me, I Don’t Need You (Ed Sheeran cover) Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas cover) L’altra dimensione Breezeblocks (Alt-J cover) Vengo dalla luna (Caparezza cover) Close To The Top Immortale Seven Nation Army (The White Stripes cover) Torna a casa L’altra dimensione (reprise)

La possibile scaletta di Salmo

Il gran capo dell’hip-hop nostrano, invece, continua imperterrito il suo caldissimo tour estivo costretto sulla sedia a rotelle da un infortunio al ginocchio patito durante il concerto di Bologna di ormai un mese fa. Il “Playlist Summer Tour” andrà avanti spedito fino all’8 settembre, toccando praticamente tutta Italia. Intanto però l’ultima fatica di Salmo, “Machete Mixtape vol. 4”, sta facendo furore nelle classifiche italiane e non solo. Il disco ha esordito in vetta nella classifica Fimi degli album più venduti e ha piazzato sei brani del disco nella Top Ten dei singoli (di cui quattro ad occupare le prime quattro posizioni: “Ho Paura Di Uscire 2”, “Yoshi”, “Marylean” e “Star Wars”), volando ben oltre i 54 milioni di stream su Spotify nella sola prima settimana di pubblicazione. Di seguito, per farsi un’idea di come potrebbe essere il live di Lucca, la scaletta del concerto tenuto a Bologna lo scorso 28 giugno: