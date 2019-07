Levante in concerto ad Ostia Antica: info e scaletta

In attesa di conoscere il suo nuovo album “Magmamemoria”, in arrivo il 4 ottobre, Levante ha deciso di intraprendere un piccolo tour estivo in alcune delle arene storiche italiane. Uno spettacolo magico che dopo aver debuttato a Fiesole e passato per Cervere, arriva venerdì 19 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica. Sono in tutto undici le date del tour prima del grande evento al Forum di Assago, dove la cantautrice si esibirà, per la prima volta, il 23 novembre. Questo il calendario completo con l’aggiunta di una nuova data ad Ostuni:

Venerdì 19 luglio 2019 Ostia antica (Roma), Teatro Romano

Sabato 20 luglio 2019 Caserta, Belvedere Reale

Martedì 7 agosto 2019 Barletta, Fossato del Castello

Mercoledì 8 agosto 2019 Ostuni, Foro Boario

Venerdì 9 agosto 2019 Reggio Calabria, Castello Aragonese

Domenica 18 agosto 2019 Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni

Giovedì 22 agosto 2019 Macerata, Sferisterio

Domenica 1 settembre 2019 Taormina (ME), Teatro Antico

Martedì 3 settembre 2019 Verona, Teatro Romano

I biglietti per assistere ai concerti di Levante sono disponibili in prevendita su TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati, con un prezzo che parte da 25 euro

La probabile scaletta del concerto

«Il passato è per me il presente. Il tema di passato e memoria sono stati inglobati all'interno di questo show in maniera inevitabile e non a caso abbiamo scelto dei luoghi storici, degli anfiteatri», queste le parole di Levante per descrivere il suo spettacolo. Mentre sui social ha lasciato questo messaggio: «Se il camerino potesse parlare vi racconterebbe di tante paure ma quando si spengono le luci accade quello che molti pensano sia un bellissimo momento...lungo 2 ore. Ventotto canzoni, dieci elementi sul palco, una crew numerosa che si sposta in giro per l’Italia e mi fa sognare». Sono quindi 28 le canzoni dello spettacolo estratte dai suoi 3 album oltre ai due singoli “Andrà tutto bene” e “Lo Stretto Necessario”, il nuovo singolo scritto con Antonio Di Martino e Colapesce e che vede la partecipazione di Carmen Consoli. Le due voci femminili si fondono in maniera splendida in un brano poetico e molto suggestivo. L’ipotetica scaletta del concerto di Ostia Antica dovrebbe ricalcare quella eseguita per il tour 2018 ma con l’aggiunta dei due nuovi singoli:

"Diamante" "La rivincita dei buoni" “Abbi cura di te” "Farfalle" "Io ti maledico" "Le lacrime non macchiano" "Finché morte non ci separi" "Sentivo le ali" "1996 la stagione del rumore" "Sbadiglio" "Cuori d'artificio" "Le parole che non dico mai" "Non me ne frega niente" "Tutti i santi giorni" "Le margherite sono salve" "Santa Rosalia" "Io ero io" "Memo" "Gesù Cristo sono io" "Ciao per sempre" "Duri come me" "Pezzo di me" "Alfonso”

La formazione sul palco

Sul palco accanto a Levante ci saranno Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Eugenio Odasso alle chitarre, Matteo Giai al basso, Lorenza Giusiano ai cori, Tommaso Belli al violino, Lucia Sacerdoni al violoncello, Ruggero Mastrolorenzi alla viola e Enrico Catale al violino. Tredici sono i brani che invece compongono l’album “Magmamemoria”, un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro. Tra questi anche due brani che prendono il titolo dai romanzi di Levante: “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” e “Se non ti vedo non esisti”.