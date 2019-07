Calcutta in concerto a Cosenza: info e scaletta

Il 20 luglio alle 21.30 Calcutta è il protagonista della 21esima edizione del Festival delle Invasioni a Cosenza. Nella splendida cornice di Piazza XV Marzo, Edoardo d’Erme metterà in scena il suo spettacolo nell’unica data calabrese del tour estivo la cui produzione è a cura della società Mazinga Eventi in collaborazione con Be Alternative Eventi e Mk Live. I biglietti sono ancora disponibili online su TicketOne e Inprimafila e nei punti prevendita fisici. L’ “Evergreen tour” estivo sui palchi all’aperto e nei festival di tutta Italia arriva quindi a Cosenza dopo i successi registrati al Core Festival di Treviso, al Milano Summer Festival, al Rock in Roma e all’ex Base Nato di Napoli e tenuti nelle prime date del tour. Questo il calendario completo fino al 10 agosto:

20 luglio 2019 Cosenza, Festival delle Invasioni: prezzo 25 euro + d.p.

23 luglio 2019 San Benedetto del Tronto, Porto Turistico: 25 euro + d.p.

26 luglio 2019 Majano (UD), Festival di Majano: prezzo 32 euro + d.p.

8 agosto 2019 Pescata, Zoo Music Fest, Porto Turistico: prezzo 25 euro + d.p.

10 agosto 2019 Locorotondo (BA), Locus Festival: prezzo 28 euro + d.p.

La scaletta del concerto di Cosenza

Ovviamente al centro dello spettacolo ci sarà l’album “Evergreen”, uscito il 25 maggio 2018. Inoltre nelle ultime settimane è uscita una versione estesa del progetto discografico intitolato “Evergreen… E altre canzoni”, arricchita da varie demo, live version e dai nuovi brani “Sorriso (Milano Dateo)” e “Due punti”. Durante il live resterà comunque ampio spazio per i precedenti successi della sua fortunata carriera, tra cui l’indimenticabile singolo d’esordio “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano”, “Frosinone”, “Oroscopo” e tanti altri brani tutti da cantare. Il cantautore si esibirà sul palco accompagnato, come sempre, dalla sua band. Ad aprire il live di Calcutta ci sarà Giuseppe Bartolini, in arte Bartolini, cantautore italiano classe ‘95, originario di Roma, membro del collettivo Talenti Digital ed in grado di esprimere con la sua musica un mix di sonorità in bilico tra la new wave d’oltreoceano e il cantautorato all’italiana. Il warm up sarà a cura del dj e producer Fabio Nirta. Questa la possibile scaletta del concerto di Cosenza e che ricalca quella seguita negli ultimi live di Calcutta:

Briciole Kiwi Orgasmo Cane Se tu non torni (Miguel Bosé cover) Milano Limonata Paracetamolo Rai Albero Amarena Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo Del verde Sorriso (Milano Dateo) Arbre magique Hübner Le barche Due punti Gaetano Saliva Frosinone Pesto

La carriera di Calcutta

Da ormai circa quattro anni Calcutta ha avuto una crescita esponenziale di nel panorama musicale italiano. La consacrazione è arrivata nel 2015 con l’album “Mainstream” e l’anno successivo con il singolo “Oroscopo” grazie al quale ha vinto il suo primo disco d’oro (poi diventato disco di platino). È solo l’inizio di una lunga serie di successi grazie ai brani “Cosa mi manchi a fare”, “Gaetano” e “Frosinone” che vengono premiati con il disco d’oro. Al termine del 2017 “Orgasmo” supera i 10 milioni di stream sulle varie piattaforme musicali, mentre nel 2018 Calcutta pubblica “Evergreen”, album che ha confermato la sua qualità e proiettandolo tra i migliori cantautori degli ultimi anni.