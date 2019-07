Marco Mengoni in concerto a Santo Stefano Quisquina: info e scaletta

Il sole che pian piano si abbassa sull’orizzonte, il meraviglioso Teatro Andromeda, la musica di Marco Mengoni. Sarà un concerto a dir poco suggestivo quello che l’artista di Ronciglione ha in programma per giovedì 18 luglio alle ore 17.30 nella stupenda perla incastonata tra i monti dell’entroterra siciliano, a Santo Stefano Quisquina. Solo in 108 potranno assistere allo spettacolo alle pendici dei Monti Sicani: i posti a sedere, infatti, sono segnati da blocchi di pietra che replicano sul piano la costellazione di Andromeda e, ovviamente, il concerto è sold out da lungo tempo. Sul palco con Mengoni Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Nicola Peruch (piano e tastiere) e ai cori Barbara Comi e Moris Pradella (anche chitarra).

“Fuori Atlantico” tour: tutte le date

Quest’estate, con il “Fuori Atlantico Tour”, Marco Mengoni porterà la sua musica in giro per l’Italia, in luoghi di grande bellezza. «È un viaggio che continua, con appuntamenti unici dove musica e natura diventano una cosa sola. Porteremo uno spettacolo che rispetti l’integrità di questi posti meravigliosi, sperando di esserne all’altezza», ha scritto sui social il cantante di Ronciglione. Questo viaggio tra musica e natura ha preso il via tra le 200.000 piante di bambù del Labirinto della Masone di Parma, per poi proseguire al Teatro Andromeda in provincia di Agrigento, sul Monte Cucco nell’ambito di Suoni Controvento, tra le rocce della Cava di Montecretese (Verbania), sui Laghi di Fusine di Tarvisio (Udine) per il No Borders Music Festival e nella ragnatela di sentieri di Sarnano in occasione di Risorgimarche. I biglietti si sono esauriti in fretta, su circuito Ticketone e Ticketmaster (online e nei punti vendita autorizzati) sono attualmente disponibili solo quelli per la data al No Borders Music Festival al prezzo di 50 euro + diritti di prevendita. Ricordiamo, invece, che i concerti a Suoni Controvento e Risorgimarche sono ad ingresso libero. Dopo gli appuntamenti estivi nella bellezza, circondati dalla natura, Marco Mengoni tornerà ad esibirsi nei palazzetti italiani per una nuova tranche di date autunnali a supporto del suo album “Atlantico” a partire dal mese di novembre. Ecco tutte le date estive in calendario:

18 luglio – Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina (AG) SOLD OUT

21 luglio – Monte Cucco, Sigillo (PG) – Suoni Controvento, INGRESSO LIBERO

24 luglio – Cava la Beola di Monte a Montecrestese (VB) – Tones on the Stones

28 luglio – Laghi di Fusine, Tarvisio (UD) – No Borders Music Festival

30 luglio – Sarnano (MC) – Risorgimarche, INGRESSO LIBERO

La probabile scaletta

In scaletta dovrebbero esserci i brani che ripercorreranno la carriera della popstar nostrana, dai primi successi ai brani dell’ultimo disco, completamente riarrangiati da Mengoni per l’occasione. Quasi due ore di musica, da L’Essenziale a Mohammed Ali, da In un giorno qualunque alle sonorità latine di Amalia. Non dovrebbero esserci, invece, estratti dalla colonna sonora di “Il Re Leone”, che lo vede protagonista insieme ad Elisa. Di seguito la probabile setlist: