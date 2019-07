PFM in concerto a Cortona: info e scaletta

La Premiata Forneria Marconi continua la sua attività live per l’estate 2019 e il 17 luglio approda a Cortona in Piazza Signorelli. Il concerto della rock band italiana più conosciuta all’estero fa parte del “TVB Tour”, un “very best tour” che raccoglie il meglio della carriera di oltre quarant’anni costellata da grandi successi discografici. All’interno dello spettacolo c’è anche uno spazio per ricordare la leggendaria collaborazione con Fabrizio De Andrè. Il concerto fa parte del Cortona Mix Festival, una serie di eventi che spazia fra temi, linguaggi e suggestioni molteplici. Tantissimi gli ospiti previsti e gli argomenti trattati come l’analisi dell’ipocrisia nella società contemporanea (con Petros Markaris), la ricerca della felicità (con Eliana Liotta) e la riscoperta dell’infanzia (con Beatrice Masini) e della memoria (con Paola Cereda). Per la riscoperta del successo ci sarà invece Pippo Baudo, mentre per il desiderio di nuovi “sapori” sono previsti Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli. Spazio anche alla riscoperta della verità con Mattia Signorini e all’indagine sul senso della testimonianza vissuta e raccontata (con Elena Stancanelli), degli inganni della perfezione (con Telmo Pievani), degli insegnamenti impartiti e ricevuti (con Giovanni Montanaro), dell’ammirazione (con Bruno Rossi), addentrandosi persino tra le maglie dell’Universo (con Guido Tonelli), custode per antonomasia dei più profondi segreti del nostro stare al mondo.

La scaletta del concerto di Cortona

La colonna sonora della prima serata del festival è affidata proprio alla PFM che si esibiranno alle 21.15 in piazza Signorelli. La scaletta del concerto dovrebbe ricalcare quella eseguita dalla band nello spettacolo del 27 giugno al Castello Carrarese di Padova:

Il Regno La luna nuova Photos of Ghosts Impressioni di Settembre La carrozza di Hans Harlequin La danza degli specchi Freedom Square Andrea (Fabrizio De André cover) Un giudice (Fabrizio De André cover) Volta la carta (Fabrizio De André cover) Maestro della voce Romeo e Giulietta: Danza dei cavalieri (Sergei Sergeyevich Prokofiev cover) Mr. 9 Till 5 Violin Jam + William Tell

Encore:

Il pescatore (Fabrizio De André cover) Celebration

Per quanto riguarda i biglietti, lo spettacolo prevede un’unica tipologia al prezzo di 24 euro. È possibile anche usufruire della riduzione per gli under 18 a 19 euro. Inoltre c'è il 10% di sconto per i possessori di Feltrinelli Card. Per ottenerlo però è necessario presentare Carta Feltrinelli al momento del ritiro del biglietto acquistato telefonicamente o all’acquisto presso il punto vendita.

Lo spettacolo all'Arena di Verona nel segno di De Andrè

Il 29 luglio all’Arena di Verona la PFM sarà impegnata in una data evento in compagnia di Cristiano De Andrè. Un evento diverso dal solito per omaggiare Fabrizio De Andrè. Nella prima parte Cristiano presenterà il suo spettacolo “Storia di un impiegato” in una storia completamente rivista, mentre nella seconda parte la PFM si esibirà con “De Andrè anniversary”: «Abbiamo portato in giro fino ad ora questo spettacolo con brani di Fabrizio e qualcosa di nuovo che è la nostra lettura della buona novella». La terza parte dello spettacolo vedrà tutti sul palco insieme in una cavalcata incredibile di musicalità. La PFM è salita per la prima volta sul palco insieme a Fabrizio de André nel 1978, mentre il figlio Cristiano De André ha debuttato nel 1996 per il tour di "Anime Salve".