Salmo in concerto a Molfetta: info e scaletta

Domenica 14 luglio il “Playlist Summer Tour” di Salmo approda Molfetta, in provincia di Bari. Il concerto si terrà presso la Banchina San Domenico e vedrà protagonista esibirsi nello spettacolo che sta portando in giro per l’Italia durante l’estate. Per il rapper sardo si tratta di un anno d’oro per il grande successo dell’album “Playlist” e dell’ultimo progetto discografico “Machete Mixtape Vol. 4”. Un impatto clamoroso quello realizzato dal disco della crew di Salmo che nei primi giorni di uscita ha piazzato 4 dei 15 brani presenti nelle prime quindici posizioni della Top 200 di Spotify Italia. Inoltre ben tre brani sono apparsi nella Top 200 mondiale: “Ho paura di uscire 2”, “Yoshi” e “Star Wars”. La crew di Machete è capitanata da Salmo e vede tra i componenti Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker. Nel 2012 il primo capitolo dei mixtape ospitò Rocco Hunt e Gemitaiz, mentre quest’ultimo vede tra coloro che vi hanno partecipato Fabri Fibra, Marracash, Massimo Pericolo, Tedua, Ghali e Izi. Al progetto ha partecipato anche Beba, rapper torinese e l'unica voce femminile presente.

Salmo in concerto a Molfetta: la scaletta

Il concerto di Salmo a Molfetta rientra nella seconda edizione del Luce Music Festival, un festival itinerante che attiva iniziative pluricentriche, portando eventi di musica live, con artisti nazionali e internazionali, su tutto il territorio regionale. Protagonisti della seconda edizione del festival sono Cosimo Damiano Damato, Violante Placido, Antonello Venditti, Salmo, Rimbamband e Dario Vergassola. Questo l’elenco delle canzoni che Salmo eseguirà nel corso della serata. La scaletta si rifà al concerto del rapper tenutosi a Bologna a fine giugno, ma potrebbe essere soggetto a variazioni:

90min

Mic taser

Stai zitto

Ricchi e morti

Giuda

Io sono qui

Perdonami

L’alba

Cabriolet

Tiè

PXM

Russell

Crowe

S.A.L.M.O.

Papparapà

Ora che fai?

Disobey

Lunedì

Medley (Ho paura di uscire, K-Hole, Esagero, Venice Beach, La prima volta, Killer game, Estate dimmerda, Mob)

Dispovery channel

Sparare alla luna

1984

Il cielo nella stanza

Playlist Summer Tour: tutti i concerti di Salmo

Dopo Molfetta, Salmo è atteso da altre 12 date tra luglio, agosto e settembre per celebrare il successo dell’album “Playlist”, triplo disco di platino con oltre 150 mila copie vendute. A distanza di otto mesi, l’album è ancora tra le prime posizioni della classifica degli album più venduti in Italia. Ecco l’elenco completo dei concerti di Salmo per quest’estate: