Ligabue in concerto a Roma: info e scaletta

Ultima tappa dello “Start Tour 2019” di Ligabue, che va in archivio con il concerto di venerdì 12 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Sul palco con il Liga ci saranno l'inseparabile Federico Poggipollini (quest'anno i due festeggiano 25 anni di collaborazione) e Max Cottafavi alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e la new entry del gruppo, Ivano “Tuono” Zanotti alla batteria, già entrato nei cuori dei fan. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.

I biglietti

Posti ancora disponibili in tutti i settori ad eccezione di Curva Nord e Sud a visibilità limitata: Prato (57 euro), Curva Nord/Sud alta (45 euro), Curva Nord/Sud bassa (50 euro), Distinti alti (59 euro), Distinti bassi (69 euro), Tribuna Monte Mario laterale categoria 2 (69 euro) Tribuna Monte Mario laterale categoria 1 (79 euro), Tribuna Monte Mario (89 euro), Tribuna Monte Mario gold (95 euro). A disposizione anche i Silver package, che per 250 euro includono un biglietto di tribuna Monte Mario gold, accesso preferenziale tramite ingresso dedicato e welcome desk riservato, un pass laminato e cordino da collezione, un tour poster numerato limited edition creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto, un invito per accedere all’hospitality dedicata pre-show (dalle 19 alle 20.45) con aperitivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino, hostess e cameriere a disposizione e servizio account per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show all’indirizzo email tourpackages@fepgroup.it. Inoltre, la compagnia di trasporti della Capitale, Atac, a supporto della mobilità sostenibile e pubblica, ha offerto agli spettatori la possibilità di acquistare il titolo d’ingresso al concerto ad un prezzo esclusivo e dedicato, a condizione che gli spettatori raggiungano il luogo dell’evento con i mezzi del trasporto pubblico locale: un biglietto per il prato al costo di soli 30 euro esibendo un abbonamento o un biglietto di viaggio convalidato. L’offerta era però condizionata all’acquisto del biglietto entro il 7 luglio con ritiro in cassa.

La probabile scaletta

L’ossatura dei concerti che Ligabue sta portando in giro per l’Italia è grosso modo sempre la stessa, ma con novità volta per volta, come ha spiegato lo stesso Ligabue: «I medley cambieranno ogni sera, ma è anche la più semplice da modificare, visto che sono solo – ha spiegato nei giorni scorsi l’artista emiliano – poi ci saranno alcuni cambiamenti abbastanza risibili, una canzone a cui ne alterno un’altra per poter suonare più pezzi di Start nel lungo termine». Qui di seguito, invece, la setlist del live di Padova del 9 luglio, tra vecchi successi ed estratti dall’ultimo album “Start”: