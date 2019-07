Jovanotti in concerto a Rimini: info e scaletta

Minacce di pioggia sul cielo della Romagna, ma è tutto confermato per la seconda tappa del “Jova Beach Party”, che culminerà nella serata di mercoledì 10 luglio col concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Riminiterme. Biglietti introvabili già da settimane, sulla battigia di Rimini sono attese circa 40 mila persone. Sarà una lunga giornata, della quale il live dell’artista toscano sarà il culmine nella tarda serata. Il programma prevede infatti l’apertura dell’area concerti già alle ore 14 e poi una lunga serie di eventi collaterali:

Ore 15.45 – concerto Duo Bucolico

Ore 16.15 – concerto Ackeejuice Rockers

Ore 16.45 – concerto Orchestra Grande evento con i campioni di ballo Christian Ermeti ed Elisa Fuchi

Ore 18 – celebrazione del matrimonio tra Erika e Igor (coppia di Carpi che sarà sposata da Jovanotti in persona)

Ore 19 – concerti di Orkestra Mendoza, Liberation Project e Jupiter

Ore 20 – Ralf dj set

Ore 20-30 – concerto Jovanotti

Nel raggio di 3 chilometri dall’area del concerto sono pronti circa 10 mila posti auto, anche se il consiglio è di raggiungerla a piedi o in bici. Gli ingressi sono: per chi viene da Rimini, quello presso Colonia Novarese, viale Cavalieri di Vittorio Veneto; per chi viene da Riccione quello in viale d’Annunzio, con un tratto a piedi verso viale Principe di Piemonte. Dalle ore 7 del 10 luglio alle ore 7 dell’11 luglio è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare da viale Principe di Piemonte nel tratto dal confine con il Comune di Riccione fino a Via Pescara deviato su via Marconi. Per quanto riguarda cibo e bevande, sono sette gli stand allestiti dove poter gustare piadina, pizza, panini e altri piatti. Alla tappa di Rimini ai fornelli ci saranno anche due grandi chef stellati, Riccardo Monco (Enoteca Pinchiorri di Firenze) e Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini di Verona).

Il “Jova Beach Party”

Nonostante le polemiche con le associazioni ambientaliste, il “Jova Beach Party” va avanti e andrà avanti come da programma lungo tutta l’estate. Diverse sono le date già sold out. Di seguito il cartellone completo degli eventi:

Mercoledì 10 luglio – Rimini, Spiaggia Riminiterme SOLD OUT

Sabato 13 luglio – Castel Volturno (CE), Spiaggia Lido Fiore Flava Beach

Martedì 16 luglio – Cerveteri (RM), Lungomare dei navigatori Etruschi

Sabato 20 luglio – Barletta, Lungomare Pietro Mennea SOLD OUT

Martedì 23 luglio – Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

Sabato 27 luglio – Albenga (SV), Lungomare Cristoforo Colombo SOLD OUT

Martedì 30 luglio – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

Sabato 3 agosto – Fermo, Lido di Fermo SOLD OUT

Mercoledì 7 agosto – Praia a Mare (CS), Lungomare Area Dino Beach

Sabato 10 agosto – Roccella Jonica (RC), Area Natura Village Lungomare Lato Nord

Martedì 13 agosto – Policoro (MT), Spiaggia Torre Mozza – Aquarius – Marinagri

Sabato 17 agosto – Vasto (CH), Lungomare Duca degli Abruzzi SOLD OUT

Martedì 20 agosto – Lido degli Estensi (FE), Arenile – Porto Canale

Sabato 24 agosto – Plan De Corones (BZ)

Mercoledì 28 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD), Spiaggia Bell'Italia

Sabato 31 agosto – Viareggio (LU), Spiaggia del Muraglione SOLD OUT

La probabile scaletta

Come già nella tappa di Lignano Sabbiadoro, Jovanotti ripercorrerà la sua trentennale carriera con i suoi maggiori successi, dagli esordi rap di fine anni Ottanta di “Jovanotti for president” all’ultimo album in studio, “Oh, vita!”, datato 2017, mentre non ci sono brani dall’ultimo “Jova Beach Party EP”, nato proprio nella fase di avvicinamento al tour estivo. Il live dovrebbe durare all’incirca tre ore. Di seguito la scaletta del primo concerto del tour estivo dell’artista toscano, tenutosi sabato 6 luglio alla Spiaggia Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro: