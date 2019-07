Ed Sheeran: fuori il video di "Blow"

A distanza di pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo, Ed Sheeran pubblica il video di “Blow”, quinto estratto dal sesto album in studio di Sheeran “No. 6 Collaborations Project”, che vede la partecipazione della star del country Chris Stapleton e di Bruno Mars, che ha anche diretto la clip.

Blow, il video

Il video di “Blow” vede Bruno Mars alla regia ed è ambientato al Viper Room, celebre club di Los Angeles che un tempo è stato proprietà di Johnny Depp. Nella clip non si vedono i tre cantanti ma il loro posto viene preso da una rock band formata da tre donne. Ed Sheeran è “interpretato” da Cherish Waters, concorrente del programma tv “America's Next Top Model”, la parte di Chris Stapleton è invece affidata all’attrice e modella Jordan Kelly DeBarge, mentre Cheyenne Haynes, star della serie “Just add magic” ricopre il ruolo di Bruno Mars. Le tre splendide ragazze cantano in playback con il pubblico osannante che le acclama. I tre cantanti non appaiono in nessuna delle scene del video.

Blow, il nuovo singolo di Ed Sheeran

Il nuovo singolo di Ed Sheeran feat. Chris Stapleton e Bruno Mars è uscito lo scorso 5 luglio e rappresenta la traccia di chiusura dell’ultimo album di inediti del cantautore inglese. Il brano si differenzia molto da tutte le canzoni precedenti di Sheeran, poiché è caratterizzato da un’insolita anima rock.

No. 6 Collaborations Project, il nuovo album

Il nuovo album di Ed Sheeran, il sesto in studio, uscirà venerdì 12 luglio. Il disco, che vede la collaborazione di alcuni degli artisti più amati dal cantautore, è disponibile già in pre-order. Dall’album sono stati già estratti cinque singoli: “I don’t care” feat. Justin Bieber, “Cross me” feat. Chance the Rapper and PnB Rock, “Beautiful People” feat. Khalid, “Best Part of Me” feat. Yebba e l’ultimo, uscito venerdì 5 luglio, “Blow” feat. Bruno Mars & Chris Stapleton. Questa la tracklist completa di “No. 6 Collaborations Project”:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care - Justin Bieber Antisocial - Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put it All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I don’t want your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow feat. Bruno Mars & Chris Stapleton

Il tour

Ed Sheeran ha pubblicato da poco sul suo profilo Instagram un video che riassume il meglio dei tre concerti tenuto in Italia lo scorso mese di giugno. Il musicista inglese ha portato il suo “Divide tour” venerdì 14 giugno al Firenze Rocks, domenica 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Intanto, prosegue il tour europeo di Sheeran, che lo vedrà impegnato per tutta l’estate. Queste le prossime date in programma: