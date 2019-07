Ultimo in concerto a Roma: info e scaletta

Non poteva esserci chiusura migliore per il tour di Ultimo. Il cantautore concluderà allo Stadio Olimpico di Roma la lunga serie di date che nel mese di aprile e maggio hanno decretato il suo grande successo. Dopo aver registrato tutti sold out nei palazzetti, Ultimo si trasferisce negli stadi e così dopo la tappa zero di Lignano Sabbiadoro è pronto a realizzare il suo sogno. “La Favola” è il concerto evento che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio e come si può facilmente immaginare, i biglietti non sono più disponibili e hanno registrato il tutto esaurito già da diverso tempo. Il grande riscontro ha permesso ad Ultimo di annunciare già da qualche settimana il suo prossimo tour. Nel 2020 si esibirà negli stadi: «Sono emozionato nel comunicarvi che nel 2020 si terrà il mio primo tour negli stadi italiani. Presto vi dirò tutte le città», questo il messaggio del cantautore. Un exploit sensazionale per Ultimo che continua a dominare la Top20 FIMI dei dischi più venduti con ben due album.

La carriera di Ultimo

Tutto inizia con la vittoria nella categoria giovani alla 68esima edizione del Festival di Sanremo con “Il ballo delle incertezze”. Un successo ottenuto gradualmente e che ha conquistato il pubblico a suon di hit. I tre album “Pianeti”, “Peter Pan” e “Colpa delle favole” continuano a registrare numeri da record. L’ultimo progetto discografico è stato pubblicato ad aprile dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con “I tuoi particolari”, canzone arrivata al secondo posto e superata solo da “Soldi” di Mahmood. Il 29 giugno Ultimo è stato protagonista di una sorta di anteprima dello spettacolo previsto allo Stadio Olimpico. Una data zero tenutasi a Lignano Sabbiadoro per mettere a punto tutti i dettagli prima di arrivare a Roma. Queste le parole di Ultimo sul palco del concerto allo Stadio Teghil: «Questo è il mio primo stadio. È un'emozione pazzesca. Non mi accadeva da tanto di non riuscire a dormire la notte per un appuntamento e stanotte è successo. Spero di essere all'altezza degli stadi, è una grande responsabilità».

La scaletta del concerto allo Stadio Olimpico

La scaletta dello spettacolo è stata costruita per mettere in risalto tutti i grandi successi di Ultimo. Ovviamente c’è spazio per tutti e tre album del cantautore con le hit “Cascare nei tuoi occhi”, “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio” e il nuovo singolo “Ipocondria”, quarto estratto dall'album “Colpa delle favole”, dopo la canzone sanremese “I tuoi particolari”, “Fateme cantà” e “Rondini al guinzaglio”. Questa la scaletta di Lignano che potrebbe essere la stessa che Ultimo eseguirà allo stadio Olimpico di Roma: