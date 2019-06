Ultimo in concerto allo stadio di Lignano Sabbiadoro: info e scaletta

Dopo il grande successo del “Colpa delle favole tour”, con cui Ultimo ha registrato il sold out nei palazzetti di tutta Italia, il giovane cantautore romano si avvicina a un importante appuntamento: sabato 29 giugno 2019 salirà sul palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per il suo primo concerto negli stadi. A questa tappa ne seguiranno tante altre, a cominciare da “La Favola” che andrà in scena il prossimo 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ma Ultimo non ha intenzione di fermarsi: nel 2020, infatti, inaugurerà un intero tour negli ampi spazi degli stadi, per rivivere la magia della sua musica davanti a un pubblico sempre più numeroso. Classe 1996, sarà il più giovane artista italiano di sempre a vivere questa grande esperienza. Nel frattempo, vi lasciamo tutte le info per arrivare preparati al concerto di Lignano Sabbiadoro.

Ultimo allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro: info, orari e biglietti

Prima di arrivare a vivere la sua personale “Favola” col concerto allo Stadio Olimpico di Roma (appuntamento per il 4 luglio 2019), Ultimo si esibirà in una sorta di data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il live è in programma sabato 29 giugno e l’orario di inizio dello show è fissato alle ore 21:00. Per restare aggiornati sugli orari di apertura delle porte vi consigliamo di consultare il profilo Instagram di Vivo Concerti (organizzatori del tour) il giorno stesso dell’evento. Mentre la data all’Olimpico ha già registrato il sold out, per il concerto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro sono attualmente ancora disponibili biglietti settore prato al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita (tutti gli altri settori sono esauriti). I biglietti sono acquistabili su circuito Ticketone, online o nei punti vendita autorizzati, e ricordiamo che per contrastare il bagarinaggio è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun cliente. Lo Stadio Teghil di trova in Viale Europa 142 a Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine.

La possibile scaletta del concerto

Non è ancora stato svelato alcun dettaglio sulla scaletta che Ultimo seguirà durante i prossimi concerti negli stadi. Non possiamo ancora sapere se ci saranno delle variazioni rispetto alle canzoni presentate durante il tour 2019 nei palazzetti, ma di certo non mancheranno i brani del suo nuovo album “Colpa delle favole”, uscito lo scorso 5 aprile per Honiro Label e attualmente certificato disco di platino. Sicuramente presente il brano sanremese “I tuoi particolari”, ma anche la canzone in dialetto romanesco “Fateme cantà”, il singolo “Rondini al guinzaglio” e il quarto estratto “Ipocondria” oltre alle tante altre tracce del disco come “Aperitivo grezzo”, “Quella casa che avevamo in mente” e “La stazione dei ricordi”. Durante il live allo Stadio Teghil troveranno spazio anche i brani dei precedenti dischi “Peter pan” e “Pianeti”, contenenti canzoni che hanno segnato la carriera di Ultimo come “Il ballo delle incertezze”, “Ti dedico il silenzio”, “Mille universi” e “L’eleganza delle stelle”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita durante le precedenti date del “Colpa delle favole tour”; le canzoni presentate durante il live di Lignano Sabbiadoro potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.