Post Malone, il nuovo singolo è "Goodbyes" con Young Thug

A marzo erano spuntati i primi rumors sul suo possibile nuovo singolo, ora finalmente è arrivata la conferma. Post Malone ha annunciato l’uscita del brano “Goodbyes” con la partecipazione di Young Thung. La canzone arriverà nei negozi, in digitale e sulle piattaforme streaming il 5 luglio ma era già comparsa a sorpresa sulla piattaforma SoundCloud qualche mese fa. Prontamente rimossa, le indiscrezioni però non si sono fermate e alcuni brevi estratti della canzone sono stati pubblicati su Reddit, un famoso sito Internet di social news e intrattenimento che aveva alimentato l’attesa. Attualmente sono ancora reperibili online sia il testo che diversi frame del brano, tante piccole preview che nel tempo non hanno fatto altro che far crescere l’attesa e la curiosità dei fan. In tanti infatti hanno già previsto che “Goodbyes” possa conquistare facilmente le classifiche internazionali.

Le indiscrezioni su "Goodbyes"

Ci ha pensato lo stesso Post Malone ad annunciare sui social l’arrivo del brano. Questi i primi versi di “Goodbyes”: “Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain / My girl spites me in vain, all I do is complain / She needs something to change, need to take off the edge / So fuck it all tonight”. La canzone descrive la fine di una relazione che ha procurato tanto dolore, questo un altro stralcio del brano: “I want you out of my head / I want you out of my bedroom tonight,” sings Posty. “There’s no way I could save you / ‘Cause I need to be saved too / I’m no good at goodbyes.” Post Malone ha pubblicato anche una cover in stile cinematografico con la scritta “Too much pleasure in pain”. Attualmente gli ultimi due singoli di Post Malone “Wow” e “Sunflower” sono ancora tra i primi dieci posti delle canzoni più ascoltate e acquistate negli Stati Uniti. Un successo clamoroso che potrebbe essere replicato anche da “Goodbyes”. Attualmente l’artista è impegnato in un tour che lo ha portato a partecipare ai migliori festival musicali presenti in tutto il mondo. Di recente ha collaborato con Travis Scott in "Celebrate" dall'album di DJ Khaled, “Father of Asahd”.

La carriera di Post Malone

L’album di debutto di Post Malone è “Stoney” che sarebbe dovuto uscire il 26 agosto 2016. C’era anche un mixtape intitolato “26 agosto” proprio per annunciare la data della pubblicazione. In realtà i fan hanno dovuto aspettare fino al 9 dicembre di quell'anno per conoscere finalmente il suo progetto discografico. Ma è con “Beerbongs & Bentley” che l’artista è entrato nella storia della musica americana riuscendo a collezionare oltre 430 milioni di ascolti in streaming in pochi giorni. 14 delle 18 canzoni presenti in “Beerbongs & Bentley” sono entrate nella classifica delle 40 canzoni più ascoltate negli Stati Uniti, un nuovo record assoluto per un artista. Nel 2019 l’album gli ha permesso di ottenere quattro candidature alla 61esima edizione dei Grammy Awards inclusi i premi per "Album dell'anno" e "Record dell'anno". Alla cerimonia di premiazione si è esibito con i Red Hot Chili Peppers. Dopo un 2018 di grande successo, Post Malone vuole dominare la seconda parte del 2019 e sta lavorando da tempo al suo prossimo album.