Liam Gallagher: il nuovo singolo "The River" e nuove date italiane nel 2020

Molte news da Liam Gallagher, che giovedì 27 giugno ha condiviso il suo nuovo singolo “The River”, seconda anticipazione dell’album “Why Me, Why Not.”, in uscita il 20 settembre 2019. Poche ore prima della pubblicazione del brano, accompagnato da un video ufficiale, l’ex Oasis ha svelato anche le date del suo tour europeo 2020. Tra le tappe in programma troviamo anche due concerti in Italia: il prossimo 15 febbraio a Roma e il 16 febbraio a Milano.

Liam Gallagher: i concerti in Italia nel 2020

Quest’anno Liam Gallagher si è già esibito in Italia in occasione del Medimex a Taranto, lo scorso 8 giugno, e tornerà nel bel paese il 4 luglio con un concerto nelle langhe piemontesi, a Barolo (CN), nell’ambito di Collisioni Festival. In vista dell’uscita del suo nuovo album “Why Me, Why Not.”, atteso per il prossimo 20 settembre, il più giovane dei fratelli Gallagher ha già annunciato anche le date dell’European tour 2020, durante il quale presenterà il disco al pubblico. Tra le date in calendario vi sono due appuntamenti italiani: il 15 febbraio 2020 al Palazzo dello Sport di Roma e il 16 febbraio 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 12 luglio 2019 su circuito TicketOne, online e in tutti i punti vendita autorizzati. I fan che effettueranno il pre-order del nuovo album "Why me? Why not." godranno dell'accesso esclusivo alla prevendita, dalle ore 10:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 10:00 di venerdì 12. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere alle prevendite dalle ore 10:00 di giovedì 11 luglio fino al giorno successivo (per 24 ore). La prima tranche di date di presentazione del disco è in calendario per il mese di novembre 2019 in UK.

Il nuovo album di Liam Gallagher: “Why Me, Why Not.”

Il nuovo album di Liam Gallagher si intitola “Why Me, Why Not.” e la data di pubblicazione è fissata per il 20 settembre 2019, a distanza di due anni dal precedente debut solista “As You Were”. Attualmente, il disco è stato anticipato da due singoli: “Shockwave” e l’ultimo arrivato “The River”, uscito il 27 giugno. Le aspettative dello stesso cantante nei confronti del suo nuovo lavoro in studio sono molto alte: «Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di "As You Were" e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!». È già possibile effettuare il pre-order di “Why Me, Why Not.” direttamente sul sito ufficiale di Liam Gallagher. Tra pochi giorni, il 4 luglio, l’ex Oasis si esibirà in concerto sul palco di Collisioni Festival, a Barolo (CN). I biglietti per questa data sono acquistabili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, al prezzo di 40 euro + diritti di prevendita (posto unico in piedi). L’artista britannico tornerà poi in Italia nel 2020 per due live show a Roma (15 febbraio) e Milano (16 febbraio), durante i quali presenterà al pubblico le canzoni del suo nuovo album “Why Me, Why Not.”.