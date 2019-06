Francesco Renga, annunciate nuove date del tour

Sono ben sette le date in più previste per il nuovo tour di Francesco Renga. L’artista sarà in scena da ottobre per “L’altra metà Tour” e sarà accompagnato sul palco da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Sono queste le nuove date previste in calendario: 19 ottobre Teatro Toniolo di Mestre, 26 ottobre Pala Palabassano2 di Bassano del Grappa, 13 novembre al Teatro Moderno di Grosseto, 25 novembre al Teatro Golden di Palermo, 27 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, 6 dicembre all'Auditorium Santa Chiara di Trento e 20 dicembre al Teatro Civico di La Spezia. Il tour avrà come tema centrale l’album “L’altra metà”, uscito ad aprile e composto da 12 brani che affrontano il linguaggio di ogni giorno, identificando attraverso le canzoni l’altra metà della vita, della verità, della storia. Parlando del disco, Renga ha dichiarato: «L’Altra Metà è anche il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarmi attraverso la musica e le parole… attraverso la mia voce. Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare, attraverso queste canzoni, anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni».

Il tour in programma da ottobre

Questo il calendario completo di ‘L'Altra Metà Tour’:

11 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

12 ottobre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

14 ottobre – CREMONA – Teatro Ponchielli

15 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

16 ottobre – FIRENZE – Teatro Verdi

19 ottobre – MESTRE (VE) – Teatro Toniolo

23 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

24 ottobre – BERGAMO – Teatro Creberg

26 ottobre – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Palabassano 2

28 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

29 ottobre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

31 ottobre – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

3 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

5 novembre – CESENA – Nuovo Teatro Carisport

8 novembre – SANREMO (IM) – Teatro Ariston

12 novembre – GENOVA – Teatro Carlo Felice

13 novembre – GROSSETO – Teatro Moderno

15 novembre – ATENA LUCANA (SA) – Gran Teatro Paladianflex

18 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

19 novembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

21 novembre – BARI – Teatro Team

22 novembre – BARI – Teatro Team

23 novembre – CROTONE – Pala Milone

25 novembre – PALERMO – Teatro Golden

27 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

5 dicembre – VARESE – Teatro Openjobmetis

6 dicembre – TRENTO – Auditorium Santa Chiara

7 dicembre – TRIESTE – Teatro Rossetti

10 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

12 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

13 dicembre – TORINO – Teatro Colosseo

14 dicembre – PARMA – Teatro Regio

17 dicembre – BOLOGNA – Europauditorium

20 dicembre – LA SPEZIA – Teatro Civico

L'album "L'altra metà"

L’album “L’altra metà” è uscito in formato digitale, CD e vinile ed è composto da 12 brani. Ecco la tracklist completa del disco: