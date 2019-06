Diodato, il nuovo singolo è Non ti amo più

Dopo il brano «Il commerciante» prosegue con «Non ti amo più» - disponibile in streaming e in tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 28 giugno - il nuovo percorso artistico di Diodato che culminerà con la pubblicazione del suo terzo attesissimo album di inediti, in uscita a settembre 2019.

Non ti amo più: le sonorità

Su un tappeto sonoro che fa eco agli anni ’60 dei Beach Boys, la scrittura di Diodato - semplice e mai scontata - racconta con ironia e sarcasmo l’esatto momento in cui la quotidianità prende il sopravvento nella vita di coppia.

Ovvero quando è difficile accettare che, forse, l’entusiasmo delle prime volte è scomparso, che la passione è calata e che spesso il fastidio provocato da un dentifricio lasciato aperto sul lavandino vale più di mille baci.

Non ti amo più: le parole di Diodato

«Chi ha avuto la fortuna di amare e di essere amato ha probabilmente avuto anche la sfortuna di non amare più o di non essere più amato» racconta il cantautore, tornato sulle scene dopo il successo del Festival di Sanremo 2018 con il singolo «Adesso».

«È un gioco che si ripete, in continuazione, fino a che non ci si sente troppo stanchi per dirselo ancora, per continuare a giocare, per ricominciare daccapo. Questa non è una storia vera, almeno non una soltanto».

Non ti amo più: il testo

No

non lo so

come fare, come fare, come fare a dirtelo

non lo so

no

non lo so

come faccio, come faccio, come faccio a dirtelo

non lo so

che ci ho provato a mordermi le mani

a dirmi almeno aspetta sia domani

che la notte si sa porta consiglio

mi sveglio, uno sbadiglio

e forse non avrò più voglia di gridarti che.

Non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te toccare da te

no, non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

l’amore con te.

Ah, eccoci qua

questo è il momento in cui bisogna essere…

lucidi.

Si lo so

che una coppia è fatta di compromessi

che no

non può andare sempre tutto alla grande

che ci sono momenti in cui le domande

a cui non troverai mai una risposta

forse è meglio non farsele e poi

cosa credi non ci voglia sacrificio

stare insieme, anche accettare il dentifricio

tutti i giorni senza il tappo

e se diventi matto tanto meglio, tanto

c’ho provato a mordermi le mani

a dirmi almeno aspetta sia domani

che la notte si sa porta consiglio

mi sveglio, uno sbadiglio

e forse non avrò più voglia di gridarti che.

Non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di farmi toccare da te

toccare da te no, non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

l’amore con te.

Io dimmi tu cosa dovrei fare

forse dovrei accettare

questa sensazione di vuoto e fastidio

di morte interiore

non ti voglio fare male, non ti voglio fare male

ma no

non ti amo più, non ti voglio più

non ho più nemmeno voglia di fare l’amore con te

l’amore con te!