Ghali, in arrivo altri due brani per il 5 luglio

A pochi giorni dall’uscita dei due singoli “Turbococco” e “Hasta la vista”, Ghali ha annunciato l’arrivo di altri due brani previsti per il 5 luglio. Il 26enne ha scelto i social per avvisare i suoi fan dell’ennesima pubblicazione dell’estate 2019. Mentre si attendono i video dei primi due singoli annunciati, ecco altre due nuove canzoni: «Prevedo maltempo, 5 luglio fuori due pezzi» è il messaggio pubblicato su Instagram. Nella foto Ghali è ritratto in versione spaventapasseri in un campo di grano. Un annuncio a sorpresa considerato che l’artista è attualmente presente nelle rotazioni radiofoniche con i due brani presentati pochi giorni fa. Un video teaser aveva annunciato l’arrivo di “Turbococco”, un simpatico sketch dove Ghali è alle prese con la soluzione di un cruciverba. Il cantante chiede alla mamma di risolvere la definizione di “Cocco con una marcia in più” e una voce di donna risponde “Turbococco”. Nei giorni precedenti il rapper aveva pubblicato su Instagram un puzzle. Si tratta di una pagina di lettere dove bisogna trovare le varie parole fornite a margine. L’espediente di Ghali era quello di far scoprire al suo pubblico i titoli delle due nuove canzoni.

I brani "Turbococco" e "Hasta la vista"

“Turbococco” e “Hasta la vista” hanno diverse sfaccettature e provengono da due realtà diverse. Il primo brano è stato realizzato in Italia, mentre la seconda canzone è stata registrata a Los Angeles. Per l’ennesima volta Ghali mischia le carte e gioca con la musica dimostrando di voler sperimentare e toccare più generi. «Ci sono poche ragioni per dividere le cose, forse nessuna, ma a volte bisogna guardare alle differenze per capire l’unità del tutto. Turbococco e Hasta La Vista sono le mie prime due differenze, servite una sulla produzione di Takagi&Ketra e l’altra sulla produzione di Avedon. Turbococco è il mio modo indefinito di essere alle prese con appuntamenti, famiglia, lavoro, musica e il mio cocco (la testa) va a mille (turbo); mentre Hasta La Vista è la distensione club di tutto il processo, è il momento in cui posso essere il ragazzo di Baggio». Del resto lo stesso Ghali aveva dichiarato più volte le sue intenzioni dopo il grande successo dell’ultimo disco “Album”: «Cerco di non ripetermi mai, sperimento tantissimo e rischio finché non ci sbatto la testa. Non torno mai sugli stessi argomenti, me li gioco in modo diverso. I testi sono molto importanti per me».

Il mini tour in Europa

In attesa di conoscere ulteriori novità sul nuovo album, Ghali sarà protagonista in alcuni importanti festival europei. Un’attività live che dimostra la capacità dell’artista di intrattenere anche fuori dai confini italiani. Queste le date previste in Germania, Francia, Croazia e Belgio:

5 Luglio Wireless Festival Alter Rebstockpark, Francoforte, Germania

20 Luglio Lollapalooza Hippodrome ParisLongchamp, Parigi, Francia

23 Luglio POW WOW, Pag, Croazia

27 Luglio Tomorrowland Festival, Boom, Belgio

Ormai è atteso a breve il nuovo album di Ghali che dovrebbe essere pubblicato in autunno. Prima dell’uscita di “Turbococco” e “Hasta la vista” e dell’annuncio degli altri due brani in arrivo il 5 luglio, il cantante aveva pubblicato la hit “I love you”. Per l’occasione la canzone venne presentata allo stadio San Siro di Milano e accompagnata da un video girato al Museo del Carcere “Le nuove” di Torino. “I love you” ha conquistato il disco d’oro grazie alle oltre 25 mila copie vendute confermando il successo dei brani “Cara Italia”, vero tormentone estivo certificato oggi triplo Disco di Platino e “Zingarello” che è stato certificato Oro.