Alessandra Amoroso: le frasi più belle delle sue canzoni

Ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica, per «prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa». Dando, quindi, l’arrivederci ad Alessandra Amoroso, ricordiamo le frasi più belle delle sue canzoni.

Senza nuvole

Sei un continente ancora da scoprire

un’occasione che deve arrivare

Regala un giorno di silenzio

se non c’è chi sa ascoltare

regalati il posto in cui per ora

non sei mai potuto andare

Se frughi tra i ricordi fai tesoro dei migliori

Scusa se ancora credo che mi capirai.

Ci sono momenti in cui mi sembra che mi cerchi,

ed altri che non mi hai trovato mai

Il mondo in un secondo

Tu svanisci in un istante,

con te il mondo in un secondo

anche se ti sento inavvertitamente ancora sulla pelle

Cinque passi in più

Appuntamento preso col destino,

mi avevi lì proprio vicino vicino

e in un secondo la rivoluzione

e dopo un attimo era tutto chiaro: era già amore

Amore puro

Ti ho cresciuto nei miei sogni,

e ti ho tatuato sul mio cuore,

dando fede anche agli sbagli

Vivere a colori

Vivo ogni secondo come l’ultimo secondo,

credo in poche cose ma ci credo fino in fondo

Un calendario senza giorni

è ciò che resta di noi due,

tu che continui a consolarmi

ma le lacrime sono le mie

Penso che tu sia un fiore di un raro colore,

che riesce a stare fermo con lo sguardo altrove

Troppa gente in giro che si prende in giro,

troppe mani in mano, troppo amore invano,

troppa delusione, fatta un eccezione per te

Spesso chi rinuncia

temendo abbia perso,

ha perso già in partenza

Non raccontarmi di com’eri,

dimmi chi diventerai,

non dirmi quante volte hai amato fino ad ora,

non raccontarmi dove vivi,

dimmi quando parti,

non darmi sogni,

dimmi dove mi porti

Ogni volta che tu mi guardi io ricordo che

le parole sono la cornice

mentre il quadro è altrove e tu lo sai,

se viaggiamo senza direzione

pur volendo non mi incontrerai

10

Giorni, mesi e anni

ci terrei a precisare non saranno tanti

Se alla fine di tutto non è finito tutto